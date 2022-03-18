روسيا تعلن استعدادها لضمان سلامة «النازيين الجدد» في ماريوبول

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، منذ قليل، عن استعداد موسكو لضمان سلامة جماعة «النازيين الجدد»، شريطة أن يلقوا السلاح في ماريوبول، بحسب ما نشره موقع «سكاي نيوز» عربية، في نبأ عاجل.

روسيا : إجلاء 14 ألف لاجئ أوكراني

وقالت وزارة الدفاع الروسية، إنه تم إجلاء أكثر من 14 ألف شخص من المناطق الخطرة في أوكرانيا وذلك خلال الـ24 ساعة الماضية فقط، مشيرة إلى مواصلة العمليات العسكرية على ماريوبول.

ومن جانبها، فقد اتهمت الخارجية الأوكرانية، في خبر عاجل منذ قليل، موسكو بمحاولة دفع كييف للاستسلام من أجل الاستيلاء على المدن الأوكرانية، بحسب «سكاي نيوز».

وجددت الخارجية الأوكرانية، مطالبها إلى الغرب بتفعيل منطقة الحظر الجوي فوق أوكرانيا، مشيرة إلى أن فرض عقوبات دولية على روسيا فقط لا يكفي.