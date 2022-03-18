دعوة أوكرانية جديدة لروسيا لنقل جثث جنودها.. ادعت أنهم 14 ألفا

جددت أوكرانيا طلبها من الصليب الأحمر دعوة روسيا لنقل جثث جنودها القتلى من الأراضي الأوكرانية، مدعية أن أعدادهم بلغت 14 ألفا، وذلك على عكس الرواية الرسمية الروسية التي لا تتحدث كثيرا عن أعداد القتلى الروس في المعارك، أو تظهر أن أعدادهم أقل بكثير.

لقاء بين رئيس الوزراء الأوكراني ورئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر

وذكرت وكالة أنباء يوكرنفورم الأوكرانية، اليوم، الجمعة، أن هذا الطلب جاء خلال لقاء رئيس الوزراء الأوكراني، دينيس شميهال، أمس الخميس، برئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر بيتر ماورير، وذلك حسبما نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وفي تصريح صحفي، قالت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني إيرينا فيريشوك: إن بلادها طرحت خلال هذا الاجتماع، مسألة الحاجة إلى جمع وتحديد هوية جثث الجنود الذين سقطوا في صفوف روسيا.

وأضافت أن رئيس وزراء أوكرانيا لفت انتباه الصليب الأحمر إلى أن روسيا لم تطلب بعد تسليم جثث ورفات قتلاهم، الذين تجاوز عددهم الـ14 ألفا، حسب زعمها.

وتابعت: الجانب الأوكراني دعا رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى مطالبة روسيا بإظهار الاحترام لجنودها الذين سقطوا، وبدء المفاوضات لإبعادهم عن أوكرانيا.

وكانت أوكرانيا قد سبق وناشدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر للمساعدة في نقل جثث الجنود الروس الموجودين بحوزتها أو داخل الأراضي الأوكرانية.

آخر إحصاء رسمي لعدد القتلى الروسي: 498 عسكريًّا

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت في الثاني من مارس الجاري أن 498 عسكريًّا روسيا سقطوا خلال العملية العسكرية الروسية بأوكرانيا، في وقت كانت أوكرانيا تقول فيه إن ما يزيد على 3 آلاف جندي روسي قتلوا خلال هذه العملية.

ويأتي هذا التضارب في الأرقام في إطار الحرب الإعلامية والاتهامات المتبادلة المتواصلة بين الطرفين التي بدأت منذ قبل العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في 24 فبراير الماضي.