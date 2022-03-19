أسعار الدواجن اليوم السبت 19-3-2022 في مصر: منها الصدور المخلية

شهدت أسعار الدواجن واللحوم البيضاء اليوم السبت الموافق 19 مارس الجاري، حالة من الثبات في عدد من المحلات التجارية، بالتزامن مع قرب شهر رمضان المبارك رغم إقبال البعض على الشراء باعتبار الدجاج سلعة رئيسية على كافة الموائد، ويرجع ذلك الاستقرار لطرح الكثير منها في الأسواق.

واستجابة لتساؤلات البعض عن متوسط الأسعار، تستعرض «الوطن» في التقرير التالي، أسعار الدواجن وعددًا من مشتقاتها، وفق جولة على عدد من المحلات التجارية بمنطقة وسط البلد والدقي:

أسعار الدواجن البيضاء

سجل سعر كيلو دجاج المزارع الأبيض الحي نحو 38.75 جنيه.

وسجل سعر كيلو صدور الدواجن المخلية دون عظم نحو 85.5 جنيه.

كما بلغ سعر الكيلو الواحد من الدجاج المجمد دون أحشاء مستورد برازيلي، 45 جنيهًا.

ووصل سعر الكيلو من البط إلى نحو 45 جنيهًا.

أما سعر كيلو دجاج مزارع أحمر حي فبلغ اليوم نحو 39 جنيهًا.

وعن سعر الدجاجة الكاملة التي تزن بين 1100 جرام إلى 1200 جرام، فتراوح بين 75 جنيهًا إلى 120 جنيهًا، حسب التغليف والشركة المصنعة.

وتراوحت أسعار الكتاكيت، اليوم، في السوق المحلية، ما بين 9 إلى 13 جنيهًا.

أما أسعار السمان اليوم فيتراوح سعر جوز السمان ما بين 30 إلى 65 جنيهًا.

ووصل سعر الديك الرومي إلى نحو 70 جنيهًا، وسجل سعر رومي فيليه نحو 122 جنيهًا.

ووصل سعر طبق 500 جرام كبد وقوانص إلى نحو 30 جنيهًا.

وسعر طبق «فيلية» الدجاج وزن الكيلو جرام تراوح ما بين 110 إلى 170 جنيهًا.

سعر الشيش طاووق

الشيش طاووق تراوح سعر الكيلو ما بين 80 إلى 110 جنيهات.

وصل سعر طبق صدور دجاج بالعظم إلى نحو 75 جنيهًا.

سعر طبق كيلو «دبابيس» دجاج ما بين 82 إلى 100 جنيه.

تراوح سعر طبق أوراك ما بين 70 إلى 130 جنيهًا.

وتراوح سعر كبدة دجاج وزن كيلو ما بين 80 إلى 100 جنيه.