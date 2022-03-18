ارتفاع إصابات كورونا عالميا إلى 466.5 مليون.. وتصاعد الحالات في الصين

ارتفعت حصيلة إصابات فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» حول العالم، منذ ظهور الفيروس قبل عامين، إلى 466 مليونا، و530 ألفا و577 حالة، فيما وصل مجموع الوفيات إلى 6 ملايين و88 ألفا و149 حالة، بينما ارتفعت حالات الشفاء إلى 397 مليونا، و941 ألفا و195 حالة.

الصين تسجل 2388 إصابة محلية العدوى بكورونا

وفي الصين، سجلت البلاد أمس الخميس، 2388 إصابة محلية العدوى بكورونا، في البر الرئيس للبلاد، فيما لم تسجل البلاد حالات وفاة جديدة.

وقالت «لجنة الصحة الوطنية» الصينية، اليوم الجمعة، في تقرير يومي، إنه جرى تسجيل 73 حالة وافدة مصابة بالفيروس، فيما أوضحت وكالة أنباء «شينخوا» الصينية، أن إجمالي الإصابات بكورونا في البر الرئيسي، بلغ 126234 حالة، فيما ظلت حصيلة الوفيات ثابتة عند 4636 شخصا.

وحث الأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، الرئيس الصيني، «شي جين بينج»، على الاحتواء السريع لتفشي كورونا.

بدورها، قالت السلطات المحلية في مقاطعة «جيلين» الواقعة في شمال شرقي الصين، إن 16 مسؤولاً يتحملون المسؤولية عن موجة ارتفاع حالات الإصابة بالفيروس.

وأشارت السلطات الصينية، إلى إقالة بعض المسؤولين، بمن فيهم رئيس لجنة الصحة المحلية في مدينة تشانجتشون، عاصمة المقاطعة، فيما تلقى آخرون عقوبات.

وكانت السلطات الصحية في الصين، سجلت أمس الخميس، 1834 إصابة بكورونا في «جيلين».

ارتفاع إجمالي إصابات كوريا الجنوبية إلى 8.6 مليون حالة

وفي كوريا الجنوبية، سجلت السلطات الصحية، 407017 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و301 وفاة، على خلفية موجة من سلالة «أوميكرون» شديدة الانتشار.

وارتفع إجمالي الإصابات بـورونا إلى 8657609 حالات، فيما وصلت الحصيلة الإجمالية للوفيات في البلاد إلى 11782 حالة.

كوريا الجنوبية: تخفيف الحد الأقصى للتجمعات الخاصة إلى 8 أشخاص

وقررت الحكومة في كوريا الجنوبية، تخفيف الحد الأقصى للتجمعات الخاصة إلى 8 أشخاص بدلا من 6 أشخاص، وقال وزير صحة البلاد «كوون دوك-تشول»، اليوم الجمعة، إن الحكومة قررت الحفاظ على تقييد ساعات العمل عند الساعة 11 مساء. وستدخل الإجراءات الجديدة في حيز التنفيذ، الاثنين المقبل، وستستمر لمدة أسبوعين حتى يوم 3 أبريل المقبل.

وعربيا، ألغت وزارة الداخلية السورية جميع الإجراءات التي كانت متخذة منذ مارس 2020، المتعلقة بتقييد حركة دخول وخروج العرب والأجانب والسوريين ضمن إجراءات التصدي للفيروس، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية.

وطلبت الداخلية السورية في تعميم، من قادة الوحدات الشرطية، التقيد التام بالشروط الصحية المتخذة من قبل وزارة الصحة، وإبراز تحليل «بي سي آر» لم يمض عليه 96 ساعة أو شهادة لقاح معتمدة.