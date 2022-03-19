أرخص 4 سيارات عائلية موديل «2020 - 2021».. اقتصادية وموفرة في البنزين

يبحث راغبو اقتناء السيارات في سوق السيارات المحلية، عن سيارةٍ اقتصادية في السعر، وكذا استهلاك الوقود، وتكون بها بعض الرفاهيات والكماليات التي تجذب قائد السيارة، وتوجد في السوق المصرية أرخص 4 سيارات سيدان، لا يتجاوز سعرها 166 ألف جنيه، موديل العام الماضي أو عام 2020.

وقال عبدالعاطي محمد عضو رابطة تجار السيارات، لـ«الوطن»، إنّ راغبي اقتناء السيارات يبحوثون الآن عن السيارات موديلات العام الماضي أو عامين السابقين، لعدم وجود مبلغ «أوفر برايس» على السعر الرسمي للسيارة، مشيرًا إلى أنّ «الأوفر برايس» مبلغ مالي يضاف من قبل صغار تجار السيارات والموزعين على السعر الرسمي بقصد التسليم الفوري، وعدم الانتظار في قوائم السيارات.

وأضاف عضو رابطة تجار السيارات، أن أرخص أنواع السيارات السيدان هي العلامة التجارية «لادا جرانتا»، والسيارة الصيني «شانجان ألسفن»، و«شيفروليه لانوس»، و«بروتون ساجا»، والتى يبدأ سعرها من 153 ألف جنيه، موضحًا أن تلك السيارات يتوفر فيها تكييف، وبعض الكماليات الأخرى، لكنها تعمل بناقل حركة يدوي.

وتستعرض «الوطن» أرخص 4 سيارات من الموديلات القديمة، وهي:

لادا جرانتا 2021

- تتوافر السيارة بمحرك رباعي 1600 cc.

- بها ناقل حركة يدوي من 5 سرعات.

السعر الرسمي المتداول في السوق من دون «أوفر برايس» 153 ألف جنيه.

شانجان ألسفن 2021

- ناقل الحركة الخاص بالسيارة مانيوال / L1.

- المحرك الخاص بالسيارة 1400 CC.

- السعر الرسمي المتداول في سوق السيارات من دون «أوفر برايس» 159 ألف جنيه.

شيفروليه لانوس 2020

- ناقل الحركة الخاص بالسيارة مانيوال.

- تتوفر بها جميع الكماليات.

- المحرك الخاص بالسيارة 1500 CC.

- السعر المتداول في سوق السيارات المحلية من دون «أوفر برايس» 166.400 جنيه.

بروتون ساجا 2021

- ناقل الحركة الخاص بالسيارة مانيوال / Standard.

- المحرك الخاص بالسيارة 1300 CC.

- السعر الرسمي المتداول في السوق دون «أوفر برايس» 166.900 جنيه.