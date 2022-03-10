ارتفاع أسعار النفط 3 دولارات.. كم سعر البرميل؟

ارتفعت أسعار النفط اليوم الخميس، بعد انخفاض حاد في الجلسة السابقة، مع تفكير السوق فيما إذا كان كبار المنتجين سيعززون الإمدادات للمساعدة في سد فجوة الإنتاج من روسيا بسبب العقوبات بسبب غزوها لأوكرانيا.

كما ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 3.10 دولار أو 2.8% إلى 114.24 دولار للبرميل بعد تداولها في نطاق يزيد عن 5 دولارات، وتراجع العقد القياسي 13% في الجلسة السابقة في أكبر انخفاض له في يوم واحد في نحو عامين.

ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.58 دولار أو 1.5% إلى 110.28 دولار للبرميل بعد تداولها في نطاق يزيد عن 4 دولارات، وهبط العقد بنسبة 12.5% في الجلسة السابقة في أكبر انخفاض يومي منذ نوفمبر.

وأرسلت تصريحات وزير الطاقة الإماراتي وسفير أبو ظبي لدى واشنطن يوسف العتيبة، إشارات متضاربة، أمس، حيث أكد وزير الطاقة الإماراتي، سهيل المزروعي، عبر تويتر في ساعة متأخرة من مساء الأربعاء، التزام بلاده بالاتفاق الحالي الذي أبرمته منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا، المعروفة باسم «أوبك +» لزيادة المعروض من النفط بمقدار 400 ألف برميل يوميًا شهريًا.

تدخل إماراتي لزيادة إنتاج النفط

وقبل ساعات فقط، تراجعت الأسعار إثر تعليقات من سفير الإمارات في واشنطن، تقول إنّ بلاده ستشجع أوبك على النظر في زيادة الإنتاج لسد فجوة الإمدادات بسبب العقوبات المفروضة على روسيا بعد غزوها أوكرانيا.

جاءت تصريحات المسؤولين الإماراتيين في الوقت الذي راعت فيه السوق تحركات الولايات المتحدة لتخفيف العقوبات على النفط الفنزويلي والجهود المبذولة لإبرام اتفاق نووي مع طهران، ما قد يؤدي إلى مزيد من الإمدادات النفطية من إيران في وقت لاحق من هذا العام، في حين أنّ الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية لديهما طاقة فائضة، يكافح بعض منتجي «أوبك +» الآخرين لتحقيق أهداف الإنتاج الخاصة بهم بسبب قلة الاستثمار في البنية التحتية على مدى السنوات القليلة الماضية، ما يحد قدرتهم على زيادة الإنتاج أكثر.