ملياردير أمريكي يوجه 1.5 مليار دولار للاستثمار في النفط

وجَّه الملياردير وارن بافيت، صاحب شركة بيركشاير هاثاواي، أكثر من 1.5 مليار دولار خلال الأسبوع الأخير للاستثمار في النفط، عن طريق شراء حصة 27.1 مليون سهم أخرى في شركة أوكسيدنتال بتروليوم.

بافيت يرفع حصته إلى 20% في أوكسيدنتال بتروليوم

ووجَّه المليادير بافيت، الأسبوع الماضي نحو 4.5 مليار دولار لشراء 91.2 مليون سهم في شركة أوكسيدنتال بتروليوم، لترتفع بذلك حصته في الشركة إلى 20%، وفقاً لـ«فوربس».

6.9 مليار دولار إجمالي استثمارات بافيت في أوكسيدنتال بتروليوم

وبلغ عدد الأسهم التي يمتلكها بافيت في شركة أوكسيدنتال بتروليوم، نحو 118.3 مليون سهم، تقدر بنحو 6.9 مليار دولار عند إغلاق يوم الجمعة الماضية عند 57.95 دولار، وهذا بعد إضافة نحو 84 مليون سهم.

أسهم أوكسيدنتال بتروليوم ترتفع 90%

وشهدت أسهم أوكسيدنتال بتروليوم، ارتفاعا بنحو 90% خلال الـ 12 شهراً الماضية، بدعم من ارتفاع أسعار النفط، التي حققت قفزات سعرية مع الغزو الروسي لأوكرانيا.

الاستثمار في أسهم الطاقة

أظهر استطلاع حديث أجرته شركة الاستشارات الإدارية Boston Consulting Group لـ 250 مؤسسة مستثمرة في مجال النفط والغاز، أن هناك حالة من التفاؤل وسط المستثمرين في قطاع الطاقة، تشير إلى أن القطاع سيستمر في تحقيق عوائد مرتفعة للمساهمين على المدى القصير في مواجهة السلع الأساسية، فمع أزمة الطاقة العالمية، إلا أن أسهم شركات الطاقة تواصل تحقيق مكاسب.

أسعار النفط ستظل أعلى من 60 دولارًا للبرميل حتى 2024

وبحسب الاستطلاع قال 70% من المستثمرين الذين شملهم الاستطلاع، إنهم يتوقعون أن تظل أسعار النفط أعلى من 60 دولارًا للبرميل حتى 2024، وقال 30% من المستثمرين أن شركات النفط والغاز سيكون لها دورًا كبير في نمو محافظهم خلال العقد المقبل، ويعتقد 60% أن عملائهم سيضغطون عليهم للتخلي عن استثماراتهم في الوقود الأحفوري.