موعد انخفاض الحرارة على البلاد.. تهبط لـ3 درجات مع فرص لسقوط أمطار

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أنَّه اعتبارًا من الاثنين المقبل الموافق 21 مارس، سيشهد شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى انخفاضًا في درجات الحرارة بقيم تتراوح من 2 لـ 3 درجات مئوية.

وأوضحت هيئة الأرصاد، في بيان لها، أنَّ كل من جنوب البلاد وجنوب سيناء سيشهدا انخفاضًا في درجات الحرارة بقيم تتراوح من 4 لـ 5 درجات مئوية وذلك اعتبارًا من الثلاثاء 22 مارس الجاري.

فرص لتساقط أمطار خفيفة ومتوسطة

وأكّدت أنَّه من المتوقع أن يكون هناك غدًا الأحد فرص لتساقط الأمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة 30% تقريبًا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

وذكرت هيئة الأرصاد توقعاتها بشأن درجات الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى، إذ سجلت 21 والصغرى 10، الوجه البحري العظمى 21 والصغرى 10، السواحل الشمالية العظمى 18 والصغرى 12، جنوب سيناء العظمى 25 والصغرى 15، شمال الصعيد العظمى 23 والصغرى 10، جنوب الصعيد العظمى 29 والصغرى 12.

فيما نوهت هيئة الأرصاد إلى درجات الحرارة المتوقعة غدا الأحد الموافق 20 مارس، إذ تسجل العظمى في القاهرة الكبرى 20 والصغرى 11، والوجه البحري العظمى 20 والصغرى 11، السواحل الشمالية الغربية العظمى 17 والصغرى 12، جنوب سيناء العظمى 25، والصغرى 16، شمال الصعيد العظمى 23، والصغرى 10 درجة مئوية.

أما عن درجات الحرارة المتوقعة الاثنين 21 مارس، فالعظمى في القاهرة الكبرى 18 والصغرى 09، الوجه البحري العظمي 18 والصغرى 09، السواحل الشمالية الغربية العظمى 17 والصغرى 11، جنوب سيناء العظمى 24 والصغرى 14، شمال الصعيد درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 09، جنوب الصعيد درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 14، جنوب الصعيد درجة الحرارة العظمى 30، والصغرى 14.