توقعات طقس 72 ساعة مقبلة.. انخفاض درجات الحرارة وسقوط أمطار

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن توقعات طقس 72 ساعة مقبلة، إذ يسود غدا السبت طقس مائل للحرارة على جنوب الصعيد، مائل للبرودة على السواحل الشمالية، دافيء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد وجنوب سيناء نهارا، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء، وتعاود درجات الحرارة انخفاضها مرة أخرى يوم الاثنين المقبل.

وكشفت هيئة الأرصاد أنه من المتوقع غدا، أن يكون هناك سقوط أمطار خفيفة بنسبة 30% تقريبا على مناطق من أقصى غرب البلاد على فترات متقطعة، وسيكون هناك كثافة في الشبورة المائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.

وبالنسبة لـ حالة الطقس يوم الأحد، فمن المتوقع أن يكون هناك فرص لتساقط الأمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة 30% تقريبا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، وتنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء.

درجات الحرارة المتوقعة السبت 19 مارس

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 10.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 10.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 12.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 15.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 10.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 12.

درجات الحرارة المتوقعة الأحد 20 مارس

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 11.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 11.

- السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 17 والصغرى 12.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 25، والصغرى 16.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 23، والصغرى 10.

درجات الحرارة المتوقعة الاثنين 21 مارس

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 09.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمي 18 والصغرى 09.

- السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 17 والصغرى 11.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 14.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 09.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 14.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 30، والصغرى 14.