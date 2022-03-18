طقس البحيرة اليوم.. ارتفاع في درجات الحرارة وسطوع لأشعة الشمس

تشهد البحيرة، اليوم الجمعة، طقسا معتدلا مع سطوع لأشعة الشمس وارتفاع في درجة الحرارة على مختلف المدن والمراكز، وذلك عقب موجة من سقوط الأمطار والصقيع خلال الأسبوع الماضي، وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن تشهد المحافظة، طقس معتدل نهارا، مائل للبرودة على السواحل الشمالية، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء.

طقس البحيرة اليوم

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد، أن تكون حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 متر، على أن يكون اتجاه الرياح شمالية غربية وشمالية شرقية، فيما سجلت درجات الحرارة العظمى 18 درجة والصغرى 11 درجة.

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وشهدت المحافظة خلال الأيام الماضية استعدادات مكثفة للتعامل مع موجة الطقس السيئ التي حذرت منها هيئة الأرصاد الجوية، إذ شهدت البحيرة سقوط أمطار غزيرة مع نشاط لحركة الرياح المحملة بالأتربة والرمال.

ووجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، برفع درجة الجاهزية للتعامل مع الأمطار وسرعة شفطها، إذ وجه بنشر معدات الشتاء والبالغ عددهم 1260، مشددا على ضرورة صيانة أعمدة الإنارة واللوحات المعدنية في الشوارع بمدن ومراكز المحافظة تحسبا لوقوع الحوادث.