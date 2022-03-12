طقس سيئ يضرب البحيرة.. انخفاض درجة الحرارة وهبوب رياح محملة بالأتربة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم السبت، طقسا باردا نهاراً، شديد البرودة ليلاً على الأنحاء كافة، فضلا عن تكون غيوم جزئية، وفرص لتساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث 30٪ تقريباً .

درجات الحرارة المتوقعة

ويتوقع الخبراء أن تكون حالة البحر المتوسط معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من 2 إلى 3 أمتار، على أن يكون اتجاه الرياح شمالية غربية إلى جنوبية شرقية، وسجلت درجات الحرارة في البحيرة اليوم 16 درجة للعظمى و10 درجات للصغرى.

وشهدت البحيرة سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على جميع المدن والمراكز، وذلك منذ 3 أيام، وتزامن ذلك مع هبوب رياح شديدة محملة بالرمال والأتربة وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، لاسيما على المدن الساحلية إدكو ورشيد والمحمودية.

رفع درجة الجاهزية للتعامل مع الأمطار

ووجه هشام آمنة محافظ البحيرة برفع درجة الجاهزية للتعامل مع مياه الأمطار المتوقع تساقطها ورفعها من الشوراع والميادين لتسيير الحركة المرورية، كما نوه بعقد غرفة العمليات المركزية وكذلك داخل الوحدات المحلية وربطهم لتلقي شكاوي المواطنين.

كما شدد «آمنة» على متابعة المعديات النهرية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف منها، وكذلك مراجعة المنازل الآيلة للسقوط، ومتابعتها بشكل مستمر حفاظاً على سلامة وأرواح المواطنين، كما وجه بنشر معدات الشتاء والبالغ عددهم 1260 معدة.