طقس البحيرة اليوم.. ارتفاع في درجات الحرارة ونشاط لحركة الرياح

تشهد محافظة البحيرة اليوم الخميس، ارتفاعا ملحوظا في درجات الحرارة، وذلك عقب موجة من سقوط الأمطار والصقيع التي شهدتها المحافظة خلال الأسبوع الماضي، طبقا لبيان هيئة الأرصاد الجوية، والتي أوضحت أنّ البلاد ستتعرض لطقس غير مستقر مع نشاط لحركة الرياح المحملة بالأتربة والرمال.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يكون طقس اليوم الخميس معتدل نهارا، مائل للبرودة على السواحل الشمالية، شديد البرودة ليلا على الأنحاء كافة.

شبورة مائية وطقس غائم جزئيا

وأوضحت «الأرصاد» أنّ اليوم شهد شبورة مائية صباحا، وطقس غائم جزئيا، ويتوقع الخبراء أن تكون حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة مع ارتفاع الموج فيه (1 : 1.75) متر، على أن يكون اتجاه الرياح جنوبية غربية وشمالية غربية، فيما سجلت درجات الحرارة في البحيرة اليوم العظمى 19 درجة والصغرى 10 درجات مئوية.

رفع حالة التأهب القصوى

وشهدت محافظة البحيرة على مدار الأيام الماضية رفع حالة التأهب القصوى لمواجهة موجة الطقس السيئ وسقوط الأمطار، حيث جرى نشر معدات الأمطار داخل الشوارع والميادين والبالغ عددها 1260 معدة، مع تطهير بالوعات الصرف الصحي لاستيعاب كمية مياه الأمطار وسرعة لرفعها لتيسير الحركة المرورية أمام المواطنين.

كما وجّه اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، بعقد غرف العمليات الفرعية داخل الوحدات المحلية وربطها بغرف العمليات المركزية بالديوان العام للمحافظة، وذلك لتلقي شكاوى المواطنين من الطقس السيئ، مشددا على المرور على المعديات النهرية والمنازل الآيلة للسقوط، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف منها.