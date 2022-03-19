رئيس وزراء بريطانيا الأسبق يقود شاحنة مساعدات إلى أوكرانيا عبر الحدود

تداول رئيس الوزراء البريطاني الأسبق ديفيد كاميرون، مقاطع فيديو وصور له، من داخل سيارته، مشيرًا إلى أنه في طريق إلى الحدود البولندية الأوكرانية؛ لتقديم مساعدات إنسانية إلى كييف، وفقا لوكالة «روسيا اليوم».

كاميرون يقدم مساعدات إلى الصليب الأحمر

وقال «كاميرن»، عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات «تويتر»، إن تلك الصور جاءت خلال رحلته التي بدأها أمس الجمعة إلى الحدود البولندية الأوكرانية مع اثنين من زملائه، في محاولة لتسليم المساعدات إلى الصليب الأحمر هناك.

وأضاف رئيس الوزراء الأسبق في تغريدة وجهها إلى متابعيه الذين أبدوا دعمهم وتشوقهم إلى معرفة المزيد: «أعلم أنها ربما ستكون رحلة طويلة وشاقة، لكنني سأخبركم دائما على التطورات خلال الرحلة».

وشغل ديفيد منصب رئيس الوزراء البريطاني في الفترة من 2010 وحتى 2016، قبل أن يعلن تقديم استقالته في أعقاب استفتاء الخروج من الاتحاد الأوروبي «بريكسيت».

وفي الرابع والعشرين من فبراير الماضي، شنت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، بغرض حماية أمنها وحدودها القوميين، والقضاء على من أسمتهم النازيين الجدد، إلا أن تلك العملية قوبلت برفض واستعطاف غربي شديدين ما عرض موسكو لعقوبات غربية احتجاجا على تلك العملية.

الدفاع الروسية: تدمير مهبط للطائرات القاتلة بأوكرانيا

وفي آخر تطورات تلك العملية الروسية، أعلنت وزارة الدفاع بموسكو، أن قواتها تمكنت من تدمير مهبط للطائرات القاتلة بمدينة لفيف غرب أوكرانيا، إلى جانب عدة مخازن للذخيرة بمدينة بيكولاييف، بحسب ما نشرته وكالة «روسيا اليوم».

وأضافت الوزارة، أن الجيش الروسي تمكن منذ بدأ العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، من تدمير 184 طائرة مسيرة، إلى جانب 1412 دبابة ومدرعة و142 راجمة صواريخ، فضلا عن 542 مدفعًا ميدانيًا، و1211 مركبة عسكرية.