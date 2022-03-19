«الدفاع الروسية» تعلن تدمير مهبط طائرات حربية ومخازن ذخيرة في أوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية تدمير مهبط للطائرات القتالية في مدينة لفيف الواقعة غرب أوكرانيا، بالقرب من الحدود البولاندية، إضافة إلى مخازن للذخيرة والمعدات العسكرية في ضواحي مدينة نيكولاييف الواقعة بالجنوب.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية الجنرال إيجور كوناشينكوف حسبما أفادت قناة «روسيا اليوم» إنَّه منذ بدء العملية العسكرية الخاصة تمّ تدمير 184 طائرة مسيرة و1412 دبابة ومدرعة و142 راجمة صواريخ، و542 مدفعًا ميدانيًا، و1211 مركبة عسكرية وذلك حسبما نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط.

«الدفاع الأوكرانية»: فقدنا إمكانية الوصول إلى بحر آزوف

وأقرت وزارة الدفاع الأوكرانية، في بيان لها، بأنّها فقدت إمكانية الوصول إلى بحر آزوف، حسبما نقلت شبكة روسيا اليوم الإخبارية.

واعترفت وزارة الدفاع الأوكرانية، في هذا الصدد، بأن الجيش الروسي حقق نجاحًا جزئيا في منطقة عمليات دونيتسك، وأنه قطع الطريق أمام القوات الأوكرانية من الوصول إلى بحر آزوف.