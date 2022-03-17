سيناريوهات «التموين» لتسعير الخبز السياحي .. بينها هامش ربح بسيط

كشفت مصادر خاصة لـ«الوطن»، عن الآليات التي تدرسها وزارة التموين والتجارة الداخلية، حول تسعير رغيف الخبز الحر غير المدعم، من أجل ضبط سعر رغيف العيش السياحي، بعد قرار مجلس الوزراء بتفويض وزارة التموين في اجتماعه يوم الأربعاء الماضي، بوضع تسعيرة لرغيف الخبز الحر الذي تنتجه المخابز السياحية للمواطنين غير الحاملين للبطاقات التموينية.

سيناريوهات تسعير رغيف الخبز الحر

وعلمت «الوطن»، من مصادرها الخاصة، أن هناك أكثر من سيناريو يُدرس حاليا في وزارة التموين والتجارة الداخلية حول سعر رغيف الخبز الحر، وتشمل تلك السيناريوهات:

1 - تحديد سعر موحد لرغيف الخبز الحر على مستوى المحافظات.

2 - تحديد سعر موحد لرغيف الخبز الحر على مستوى كل محافظة على حدة.

3 - اختلاف سعر رغيف العيش الحر في القرية عن سعره في المركز بسبب اختلاف تكلفة الإنتاج من إيجار المخبز والعمالة من القرية للمركز.

4 - وضع سعر ثابت لجوال الدقيق المورد من المطاحن للمخابز السياحية.

5 - وضع لون موحد لجوال الدقيق المورد للمخبز السياحي يختلف عن لون جوال الدقيق المورد للمخبز البلدي منعا للتهريب.

6 - بحث تكلفة إنتاج الخبز مع مديري مديريات التموين على مستوى المحافظات في كل محافظة على حدة.

7 - إقرار هامش ربح لصاحب المخبز مع الحفاظ على وصول العيش للمواطن دون تغيرات سعرية كبيرة.

مجلس الوزراء يفوض وزارة التموين بتسعير رغيف الخبز

تجدر الإشارة إلى أن مجلس الوزراء أعلن خلال اجتماعه الماضي، عن تفويض وزارة التموين والتجارة الداخلية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع آلية لتسعير الخبز الحر، على أن يتم تطبيقها لمدة ثلاثة أشهر، وذلك في ضوء تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بدراسة تكلفة إنتاج رغيف الخبز الحر غير المدعم وكذلك تسعيره، وفي إطار حرص الدولة على التصدي للزيادات غير المبررة في أسعاره.