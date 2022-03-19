افتتاح أكبر ملتقى للتوظيف بالجامعات في «عين شمس».. بمشاركة 50 مؤسسة

افتتح رئيس جامعة عين شمس، الدكتور محمود المتيني، أكبر ملتقى للتوظيف على مستوى الجامعات المصرية لطلاب وخريجي جامعة عين شمس، بحرم كلية التجارة بجامعة عين شمس، بحضور ومشاركة الدكتور أيمن صالح، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا، والدكتور ماجد تمراز، ناىب رئيس الجامعة لشئون تنمية المجتمع، والدكتور عمور محفوظ، نائب وزير الاتصالات، وعدد من المسئولين بوزارات التخطيط والقوى العاملة و المالية، واكد رئيس الجامعة، أن الملتقى يأتي بمشاركة أكثر من 50 شركة متخصصة في كافة المجالات .

المتيني: نسعى لإقامة شراكات جديدة

واضاف المتيني، خلال القاء كلمته بمؤتمر تدشين الملتقى، ان الجامعة تسعى دوما لفتح آفاق الشراكة و التعاون مع كبرى المؤسسات التجارية و الصناعية لتوفير مختلف فرص العمل لطلابها وشبابها الخريجين، وفي إطار الدور المجتمعي للجامعة، مشيرا إلى أن الشركات المشاركة في الملتقى قائمة منذ سنوات طويلة، وأصبحت تتمتع بكافة الخبرات والإمكانيات، منوها بأن الجامعة قررت إنشاء ملتقى التوظيف علي مستوى الجامعة.

جامعة جديدة تابعة لـ عين شمس قائمة على الدراسات البينية

وتابع، أن جامعة عين شمس لأول مرة تضم تخصصات ومجالات عملية تتعلق بكليات القطاع الطبي، منوها إلى أن الجامعة تعمل حاليا علي انشاء جامعة جديدة قائمة على الدراسات البينية، بجانب إنشاء واحة الابتكار، لافتا إلي أن المستهدف الفترة المقبلة توعية الطلاب وشباب الخريجين احتياجات سوق العمل.

وأكمل الميتني أن الجامعة وضعت نصب أعينها التطلع للتطوير والتقدم و تبوء مكانة مرموقة وأن تكون جامعة عين شمس اول جامعة بها ملتقى توظيف ضخم علي مستوى الشرق الأوسط.

وقال الدكتور أيمن صالح، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا، أن مركز التوظيف، احد اذرع جامعة عين شمس لتنمية وخدمة المجتمع، واحد اذرع تحقيق الجيل الرابع في التأثير و التأثر بالمجتمع المصري و كيف يعمل علي تقديم التنمية الشاملة لمختلف المجالات، لافتا الي ان مركز التوظيف يعمل علي اكتساب الخبرات من مختلف المؤسسات التجارية و الصناعية لتأهيل و تدريب الطلاب.

وقال الدكتور هشام تمراز، نائب رئيس الجامعة لشئون البيئة وتنمية المجتمع، أن دور الجامعة لايتوقف عند تخرج الطلاب، وتمتد لتوفير فرص العمل و متابعتهم، مؤكدا ان خريج جامعة عين شمس يكون له ثقل بمختلف المحافل الدولية و المحلية، منوها إلى أن الجامعة اسست مركز توظيف لخدمة الطلاب في مسارهم المهني، لافتا الي ان الملتقى يضم عدد من الفعاليات المتعددة لفتح آفاق الخبرة للطلاب .

أول مركز للتوظيف بجامعة حكومية كنموذج يُحتذى به

وقال الدكتور أيمن فريد، مدير مركز التوظيف، إن الجامعة قامت بإنشاء أول مركز للتوظيف بجامعة حكومية مصرية ليكون نموذجا يحتذى به علي مستوى الجامعات الحكومية، منوها إلى أنه يهدف لبناء المهارات والجدارات للطلاب وخريجيها، منوها إلى أن الملتقى يأتي بمشاركة كبرى الشركات المحلية والدولية للمساهمة في تقديم الدعم الكامل لطلاب الجامعة لمختلف التخصصات.