جامعة بنها تستعد لاستقبال الفرق المشاركة بأول هاكاثون عن المدن الذكية

أعلن الدكتور جمال سوسة، رئيس جامعة بنها، انتهاء استعدادات استقبال الفرق المؤهلة للمرحلة النهائية لأول هاكثون مصري عن المدن الذكية، والذي تقام فعالياته من 24 إلى 26 مارس الجاري، تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

478 فريقا تشارك في الفاعليات

وقال «سوسة» إن جامعة بنها استقبلت 478 فريقا تمثل 50 جامعة مصرية حكومية وخاصة وأهلية، وذلك منذ فتح باب التقدم للمسابقة في يناير الماضي، وحتى إغلاقه في الثامن من مارس الجاري، مضيفا أن هذه الفرق خضعت لتقييمات واختبارات للتأهل للمرحلة النهائية، التي تأهل للمشاركة فيها 40 فريقا تمثل 25 جامعة مصرية بين حكومية وخاصة وأهلية.

وتتنافس هذه الفرق على تنفيذ نماذج أولية من الحلول المبتكرة للمسارات الـ10 المحددة ضمن فعاليات الهاكاثون، وهي:

«المباني الذكية، المرافق الذكية، الحدائق الذكية، النقل / المرور الذكي، المستشفيات الذكية، التدوير الذكي، المراقبة الذكية، الطاقة الذكية، الإدارة الذكية، والمدارس/الجامعات الذكية».

سبل الراحة للفرق المشاركة

وأوضح «سوسة»، أنه جرى إعطاء التوجيهات باستقبال هذه الفرق في المبنى الفندقي بالمدن الجامعية ببنها، وتوفير كافة سبل الراحة لهم لمساعدتهم على إنجاز عملهم، مشيرا إلى أن الفرق المتأهلة للمرحلة النهائية عددها 40 من 25 جامعة مصرية على النحو التالي:

- عدد 5 فرق من جامعة بنها.

- عدد 3 فرق من جامعات عين شمس و المنصورة الجديدة وأكتوبر للعلوم الحديثة والآداب MSA.

- تأهل فريقان من جامعات حلوان والمنصورة والنيل وطنطا والألمانية.

- تأهل فريق واحد من جامعات أسيوط والقاهرة ودمياط وجنوب الوادي والزقازيق والفيوم والمنوفية والدلتا والنهضة وفاروس والبريطانية والمصرية الصينية والجلالة والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، والأكاديمية الحديثة للهندسة والتكنولوجيا، ومعهد مصر العالي للهندسة والتكنولوجيا MET.