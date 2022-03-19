منحة بيت الزكاة للعمالة غير المنتظمة.. هل يصرف الأزهر 1000 جنيه لفئات محددة؟

يبحث الكثيرون عن حقيقة صرف مشيخة الأزهر منحة بيت الزكاة والصدقات المصري للعمالة غير المنتظمة وهل هناك ما يسمى بـ منحة بيت الزكاة والصدقات المصري للعمالة غير المنتظمة تُقدر بـ1000 جنيه.

َوبدوره، أكّد بيت الزكاة والصدقات المصري التابع لمشيخة الأزهر الشريف أنَّه لا صحة لما جرى تداوله حول موافقة شيخ الأزهر الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، على صرف 1000 جنيه للفئات التي ليس لها دخل والعمالة غير المنتظمة ولا أساس له من الصحة.

منحة بيت الزكاة والصدقات المصري للعمالة غير المنتظمة

وعن حقيقة منحة بيت الزكاة والصدقات المصري للعمالة غير المنتظمة، أصدَّر بيت الزكاة والصدقات التابع لمشيخة الأزهر الشريف تحذيرًا من التعامل مع مثل هذه البيانات المضللة وعدم إعطاء البيانات الشخصية لأصحاب هذه المنشورات بدعوى صرف منحة بيت الزكاة والصدقات المصري للعمالة غير المنتظمة، لاسيما وأن ما تمّ تداوله في هذا الشأن غير صحيح ولا يمت للحقيقة بصلة.

يُشار إلى أنَّه من بين البرامج والمنح التي يصرفها بيت الزكاة والصدقات المصري برنامج «سند» ويندرج تحت مصرف الفقراء والمساكين ويهدف إلى مدّ يد العون إلى الفقراء والمحتاجين الذين يجدون صعوبة في تحمل نفقات الحياه وتحمل أعبائها، وقد بنى بيت الزكاة والصدقات المصري على هذه الشريحة من المجتمع لإيمانه بحاجتها الماسة إلى مد يد العون و المساعدة.

وذكر بيت الزكاة والصدقات المصري عبر موقعه الرسمي أهداف البرنامج، وهي مساعدة الحالات غير القادرة على تدبير شؤون حياتها من الخدمات التى يقدمها بيت الزكاة والصدقات المصري ولم تستطع تدبيرها من أي جهات أخرى، ورفع المعاناة عن غير القادرين، سعيًا إلى مجتمع يسوده الطمأنينة والكرامة.

برنامج «سند» لغير القادرين من بيت الزكاة والصدقات المصري

وعن تفاصيل منحة سند من بيت الزكاة والصدقات المصري، ذكر أنَّه يتمّ تقديم تلك الخدمة في صورة مساعدات نقدية مباشرة للأسر أو الأفراد الذين يفتقرون إلى الإيفاء بمتطلبات الحياة المعيشية، ومنعتها ضغوط الحياة من الإيفاء والتكفل بتدبير شؤون حياتها، وكذلك من لم يستطع تلقي ذات الخدمة من الهيئات والجهات المعنية أو توافر تلك الخدمة بذات الجهات مع تعذر تقديمها أو جزء منها.

وعن المستندات المطلوبة، لصرف منحة «سند» من بيت الزكاة والصدقات المصري، فهي تشمل ما يلي:

- صورة بطاقة الرقم القومي أو شهادة الميلاد للقصر (الأسرة كاملة).

- شهادة إثبات حالة (ترمل – طلاق – عدم عمل) للمستفيد وللأبناء والبنات من سن 18 سنة.

- إثبات قيمة الدخل من خلال (مفردات مرتب في حالة الوظيفة/ أو طابعة تأمينية للزوج والزوجة).

- صورة عقد إيجار السكن موثق أو إيصال مرافق لعنوان السكن في حالة عدم الايجار.

- إيصال مرافق (كهرباء – غاز - مياه- تليفون) لآخر شهر.

- صورة أي التزامات أخرى (مثل: رسوم الجامعات والمدارس للأولاد الذين يدرسون).