تعيينات شركة المياه.. نتيجة اختبارات المتقدمين لوظيفة مهندس بالمنوفية

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، نتيجة الاختبارات التحريرية، للمتقدمين للمسابقة رقم 1 لسنة 2021، لوظيفة مهندس بجميع التخصصات.

وكشفت شركة مياة الشرب والصرف الصحي بالمنوفية عبر الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أنه يمكن للمتقدمين، معرفة نتيجة الاختبارات التحريرية من خلال الرابط التـــالي

ولفتت إلى أنه سيجرى الإعلان عن موعد اختبارات السمات الشخصية للاختبارات الشفوية لاحقا، إضافة إلى الإعلان عن نتيجة باقي الوظائف في القريب العاجل.

فروع ومحطات الشركة المتوافر فيها الوظائف

حددت الشركة عدد من الوظائف الشاغرة، طبقا لخطة العمالة بالشركة 2020- 2021، للعمل بنظام الورادي بإدارة الشركة وفروعها المختلفة، ومحطات المياه والمعالجة، بعدد من المناطق المختلفة، وهي «الطرانة بمركز السادات، طليا وشما المرشحة بأشمون، معالجة دناصور كفر السنابسة، الغوري، الدبايبة، الماي، قويسنا الصناعية، تلا المرشحة ميت أبو الكوم».

التخصصات المطلوبة في المتقدمين

وكشفت شركة مياه الشرب، عن التخصصات المطلوبة في المتقدمين لشغل وظيفة مهندس وفقا للإعلان رقم 1 لسنة 2021، وهي كالتالي:

- مهندس صيانة ميكانيكية «ميكانيكا إنتاج، ميكانيكا باور، كهروميكانيكا».

- مهندس صيانة كهربائية «كهرباء تحكم، كهرباء كنترول، كهرباء باور».

- مهندس تكنولوجيا معلومات «هندسة علوم الحاسب».

- مهندس مشروعات «مدني، عمارة».

- يجب أن يكون المهندسين حاصلون على بكالوريوس الهندسة في إحدى الجامعات المصرية، أو ما يعادلها، كما يجب أن يكون مسجل بنقابة المهندسين.

الشروط المطلوبة في المتقدمين لشغل وظيفة مهندس

وحددت الشروط المطلوبة في المتقدمين لشغل وظيفة مهندس وفقا للاعلان رقم 1 لسنه 2021 وهي كالتالي:

- أن يكون المتقدم من المقيمين بمحافظة المنوفية في تاريخ هذا الإعلان.

- ألا يزيد سن المتقدم للوظائف في 2021/9/1 عن 30 عاما.

- أن يكون المتقدم للوظائف أدى الخدمة العسكرية أو تم إعفاؤه منها نهائيا أو مؤقتا طبقا لقانون الخدمة العسكرية بالنسبة للذكور.

- اجتياز الاختبارات التي تقررها الشركة.

- يتم الإعلان عن مقر وموعد الاختبارات عبر الموقع الرسمي للشركة.

- الشركة غير ملتزمة بإخطار المتقدمين بمكان أو موعد الاختبارت إلا عن طريق الموقع الإلكتروني للشركة.

- يحق للشركة استبعاد غير المستوفيين للشروط حتى وبعد إجراء الاختبارات أو صدور قرار التعاقد.