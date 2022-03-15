استمرار الموجة الـ19 لإزالة التعديات بالسويس: تنفيذ 21 قرارا جديدا

شهدت محافظة السويس، امتداد المرحلة الثالثة من الموجة الـ19 لإزالة التعديات على أراضى الدولة، إذ جرى تنفيذ العديد من القرارات الجديدة على مستوى الأحياء المختلفة، لإعمال القانون وعودة المظهر الحضاري لمختلف أحياء السويس، خاصة مع مرحلة رفع الكفاءة والتطوير التي تشهدها العديد من المناطق بالسويس، وحتى تكتمل الصورة المعروفة عن المدينة الباسلة بأنها عروس البحر الأحمر.

تنفيذ 21 قرار إزالة جديدًا

وتنفيذًا لتشديدات اللواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس بضرورة تنفيذ القانون ومواصلة حملات الإزالة للتعديات والإشغالات والمخالفات الموجودة على أملاك الدولة، شهدت المحافظة حملة جديدة في المرحلة الثالثة من الموجة الـ19، التي من المقرر لها أن تنتهي يوم 26 مارس الجاري.

وجرى تنفيذ حملات مكبرة لإزالة الإشغالات بمنطقة اللاجون بحي السويس، أسفرت عن تنفيذ 13 حالة إزالة، بلغت مساحتها 1080 مترًا مربعًا، كما جرى تنفيذ 8 حالات إزالة بمساحة 895 مترًا مربعًا، خلال اليومين الماضيين وسط تأكيدات بمواصلة تنفيذ الموجة الثالثة، بحسب قرارات الإزالة الصادرة من الأحياء.

نائب المحافظ والسكرتير العام يتابعان الإزالات

حملات المرحلة الثالثة من الموجة الـ19 لإزالة التعديات يتابعها الدكتور عبدالله رمضان نائب المحافظ، وخالد سعداوي، السكرتير العام والعميد إيهاب سراج الدين السكرتير العام المساعد للمحافظة، كما يشارك في الموجة الثالثة عالية فريد رئيس حي الجناين، وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية وشرطة المرافق والإدارات الهندسية والتنظيم والإشغالات والمرافق بالحي، فضلًا عن مشاركة كل رئيس حي في نطاق الحي التابع له.