مصرع شخص في انهيار عقار وسط الإسكندرية.. رياح شديدة السبب

لقي شخص مصرعه، اليوم السبت، إثر انهيار عقار قديم مكون من 4 طوابق في منطقة العطارين بحي وسط الإسكندرية، وذلك بسبب شدة الرياح الباردة التي اجتاحت المدينة منذ أيام، ولا تزال مستمرة حتى الآن.

تفاصيل انهيار عقار قديم وسط الإسكندرية

تلقى قسم شرطة العطارين بلاغًا من إدارة شرطة النجدة، يفيد بسقوط أجزاء من العقار رقم 33 شارع الإمام مالك متفرع من شارع مسجد العطارين، وعلى الفور انتقل ضباط القسم وقوات الحماية المدنية برفقة 3 سيارات إسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين من الفحص أن العقار بناء قديم مكون من 4 طوابق، وسقط نصف العقار بالكامل من الخلف.

مصرع شخص إثر إنهيار عقار بالإسكندرية

وأسفر الحادث عن مصرع إبراهيم محمد إبراهيم الديب، 65 عاماً، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة الإسعاف بكوم الدكة، وتحرر المحضر اللازم بقسم شرطة العطارين بالواقعة، وباشرت النيابة العامة التحقيق.

طقس الإسكندرية اليوم

وشهد طقس إسكندرية، اليوم السبت، تقلبات جوية حادة وغير مستقرة، وغائم جزئياً، إذ تنشط رياح شديدة البرودة، مع اختفاء أشعة الشمس، وسط توقعات باستمرار التقلبات المناخية غدًا الأحد وسقوط أمطار ما بين متوسطة الشدة، إلى خفيفة على المحافظة، حيث تم إعلان حالة الطوارئ بنسبة 50% مع الاستمرار في متابعة الأحوال الجوية للتعرّف على الظواهر الجوية في الإسكندرية.