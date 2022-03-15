توقعات بسقوط أمطار متوسطة في الإسكندرية تزامنا مع نوة «الحسوم»

شهدت محافظة الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، حالة من الطقس المتقلب ما بين نشاط حركة الرياح الباردة مع إشراق الشمس، إضافة لتوقعات بطقس غير مستقر ومتقلب وتساقط الأمطار ما بين الخفيفة إلى متوسطة الشدة خلال اليوم، مع الانتهاء من نوة الحسوم.

حالة طقس الإسكندرية اليوم

وأعلنت شركة الصرف الصحي في الإسكندرية، استمرار حالة الاضطراب الجوي حتى اليوم، وفقًا لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إذ تشهد محافظة الإسكندرية، اليوم، سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة الشدة على فترات متقطعة، كما تنشط الرياح وتصل سرعتها من 35-40 كم / ساعة وارتفاع الموج على البحر المتوسط من 2-3 أمتار.

درجة الحرارة اليوم في الإسكندرية

ويستمر الطقس غير المستقر في الإسكندرية، إذ تشهد المحافظة غيومًا جزئيًة، وسجلت درجة الحرارة 16 درجة مئوية، ووصلت حركة الرياح إلى 23 كيلومترًا في الساعة، ونسبة الرطوبة وصلت إلى 53%، مع توقعات بسقوط الأمطار بنسبة تصل إلى 20% على بعض الأحياء.

المحافظة ترفع درجة الاستعداد

وواصلت محافظة الإسكندرية، في رفع درجة الاستعداد، تحسبًا لسقوط الأمطار على الرغم من هدوء الأمطار نسبيًا مقارنة بالأمس وأول أمس، مع استمرار التوقعات بطقس غير مستقر وتساقط الأمطار بنسب متفاوتة.

وقال اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي في المحافظة، إنه جرى التعامل السريع مع الأمطار التي تساقطت في ساعات الليل والساعات الأولى من صباح اليوم، إذ هطلت أمطار غزيرة في بعض الأحياء، ومتوسطة الشدة في أحياء أخرى، وجرى سحب المياه من الشوارع قبل حلول الصباح، وتنظيف الشوارع من خلال سيارات الصرف الصحي.

وأضاف «نافع»، في تصريحات لـ«الوطن» أن الشركة مازالت في حالة تأهب واستعداد مع تنظيف كافة الشوارع، لحين انتهاء حالة عدم الاستقرار.