«الأديان والأوطان».. حلقة نقاشية تنظمها مكتبة الإسكندرية الاثنين

تنظم مكتبة الإسكندرية، الاثنين المقبل، حلقة نقاشية بعنوان «الأديان والأوطان» تناقش فيها مفهوم «المواطنة» من وجهات نظر متعددة، وذلك بمركز توثيق التراث الحضارى والطبيعي بالقرية الذكية بالقاهرة.

يأتي ذلك بحضور الدكتور مصطفى الفقي مدير مكتبة الإسكندرية، والدكتور علي جمعة، والأنبا أرميا، والدكتور سعد الدين هلالي والدكتور مظهر عياد، والدكتور مجدي عاشور، والدكتور أيمن أبو عمر، والقمص الدكتور اغسطينوس موريس، والقس الدكتور وجيه ميخائيل، والدكتور عاصم حفني.

فعالية أسبوع التعليم 2022 بمكتبة الإسكندرية

المكتبة تنظم أيضًا مجموعة من الفعاليات المتنوعة هذا الأسبوع، من بينها فعالية (أسبوع التعليم 2022 بمكتبة الإسكندرية) بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم المصرية والتعليم الفني، وعدد من الجامعات والمؤسسات والمبادرات والشخصيات العامة المعنيين بالعملية التعليمية بمصر وتنطلق الفعاليات في الفترة ما بين 22 إلى 28 مارس الجاري.

ويهدف أسبوع التعليم إلى التأكيد على أهمية التعليم والتعلم الذاتي كأكبر مورد متجدد للإنسانية، وكذلك التأكيد على دور التعليم كحق أساسي وداعم لخطة التنمية المستدامة لعام 2030 المقترحة من أجل النهوض بالتعليم والمعلمين والعملية التعليمية.

«اليوجا والحياة».. ورشة عمل مجانية للشباب

كما تنظم المكتبة ورشة عمل مجانية للشباب تحت عنوان: «اليوجا والحياة»، غدًا الأحد، في تمام الحادية عشرة صباحًا، في بيت السناري الأثري بحي السيدة زينب بالقاهرة.

وكانت مكتبة الإسكندرية قد أعلنت في فبراير الماضي، افتتاح متحف الكاتب الكبير محمد حسنين هيكل والذي يتضمن مقتنياته و مكتبته الشخصية والتي جرى نقلها إلى داخل مكتبة الإسكندرية.

كما يضم المعرض نحو 4 آلاف كتاب من إصدارات «هيكل» في طبعات مختلفة، ومجموعة مهمة من مقتنيات الراحل من بينها عدد من الخرائط التاريخية النادرة لمصر، وبعض الوثائق المكتوبة بخط يد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر وغيرها.