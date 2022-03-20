حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأحد 20-3-2022 مهنيا وعاطفيا

تغير الحسابات والقوى حول العالم بعد التدخل الروسي العسكري في أوكرانيا يقود البعض للبحث عن توقعات الحظ اليومية على كافة المستويات وتحديدًا العملية والمهنية أو العائلية والعاطفية، لمعرفة ما يخبرهم به الطالع مستقبلا، ليكونوا على استعداد للتعامل مع الأحدث المقبلة.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» فيما يلي حظك اليوم وما يخبر به علم الفلك أصحاب الأبراج المختلفة اليوم الأحد 20 مارس 2022.

حظك اليوم برج الحمل 20-3-2022 على الصعيد المهني

تتصرف اليوم ببراءة وعفوية، لكن انتبه لحقوقك وتجنب الاندفاع في أقوالك.

حظك اليوم برج الحمل 20-3-2022 على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا حاول أن تكون لبقا في إبداء وجهة نظرك لشريك حياتك.

حظك اليوم برج الثور 20-3-2022 على الصعيد المهني

رغم الضغوط، القمر في منزلك السادس يجعلك قادرا على الفهم والدعم والاجتهاد وتقديم العون.

حظك اليوم برج الثور 20-3-2022 على الصعيد العاطفي

عطارد بمنزل الأصدقاء عزيزي مولود برج الثور وهذا يساعدك على الاقتراب ممن تحب وتفتن الآخرين بشخصيتك وأفكارك.

حظك اليوم برج الجوزاء 20-3-2022 على الصعيد المهني

أفكارك وأولوياتك المرتبة تساعدك اليوم على الإقناع والتأثير.

حظك اليوم برج الجوزاء 20-3-2022 على الصعيد العاطفي

رغم التشوش.. القمر في منزل الحب يمنحك اليوم روحا رومانسية، وتساعدك بصيرتك أن تعرف من يحبك.

حظك اليوم برج السرطان 20-3-2022 على الصعيد المهني

القمر في مربع برجك.. وعليك ألا تنزعج إذا أثيرت قضايا ومشاكل وكن هادئا.

حظك اليوم برج السرطان 20-3-2022 على الصعيد العاطفي

اليوم تنصحك الأفلاك بألا تدع النظرة التشاؤمية تسيطر عليك إذا أردت أن تسعد بأوقاتك.

حظك اليوم برج الأسد 20-3-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزل العلاقات، ورغم الضغوط مهما كنت مشغولا تنجح في توطيد صلتك بالجميع، فقط انتبه لحقوقك ولا تغامر.

حظك اليوم برج الأسد 20-3-2022 على الصعيد العاطفي

تجد راحتك وسط الأخوة والأحباب ويطلب الجميع تواجدك معهم.

حظك اليوم برج العذراء 20-3-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني يعدك بمكاسب إذا راجعت جيدا أهدافك، فقط لا تغامر وانتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج العذراء 20-3-2022 على الصعيد العاطفي

انتبه لأقوالك ولا تتسرع في ردودك وتأن في إعطاء الوعود.

حظك اليوم برج الميزان 20-3-2022 على الصعيد المهني

الوضع الفلكي يمدك باليقظة، انطلق بثقة وتصل لما تريد.

حظك اليوم برج الميزان 20-3-2022 على الصعيد العاطفي

القمر في برجك يمنحك اليوم سحرا وجاذبية ولديك فرصة لتحسين حياتك الشخصية.

حظك اليوم برج العقرب 20-3-2022 على الصعيد المهني

عليك أن تتأمل وتخطط في صمت من أجل الوصول لهدفك ويساعدك ذلك في علاج الأمور بحكمة.

حظك اليوم برج العقرب 20-3-2022 على الصعيد العاطفي

القمر في منزلك الثاني عشر يمنحك قوة ملاحظة لكل صغيرة وكبيرة وتتعلم من خبرات سابقة، فقط لا تتكلم عن حياتك الشخصية.

حظك اليوم برج القوس 20-3-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزل المشروعات يمدك بروح ابتكارية وتحرك مشروعاتك بصورة إيجابية.

حظك اليوم برج القوس 20-3-2022 على الصعيد العاطفي

رغم التشوش.. تميل اليوم للانفتاح على العالم من حولك وتعيش مشاعر إيجابية.

حظك اليوم برج الجدي 20-3-2022 على الصعيد المهني

القمر في مربع برجك، ما يجعلك تحتار في أمور مهنية وشخصية، حاول اليوم أن توازن أمورك.

حظك اليوم برج الجدي 20-3-2022 على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي دقيق.. اليوم لا تدع تركيزك على العيوب يشغلك عن المميزات.

حظك اليوم برج الدلو 20-3-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ يخدم اليوم نشاطاتك الفكرية ويحفز حركتك وتميزك.

حظك اليوم برج الدلو 20-3-2022 على الصعيد العاطفي

تجمعك أوقات حلوة مع الأحباب والأصدقاء، وإذا كنت خاليا قد تعيش مغامرة عاطفية أو تنشغل بتجربة جديدة تسعدك.

حظك اليوم برج الحوت 20-3-2022 على الصعيد المهني

القمر بمنزلك الثامن يدفعك اليوم لتنمية مدخرات وللتخطيط لمستقبلك ويساعدك أيضا على تحمل مسئولياتك.

حظك اليوم برج الحوت 20-3-2022 على الصعيد العاطفي

الشمس وعطارد في برجك يعدانك بأوقات اجتماعية وعاطفية حلوة.