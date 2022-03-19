حظك اليوم برج الدلو السبت 19-3-2022 مهنيا وعاطفيا

دائما ما تحير مولودة برج الدلو من يتعامل معها، فالغالبية العظمى يجدونها شخصية حادة، والبعض الآخر يجدها عطوفة، وتملك حنانا بداخلها، يفيض على من حولها، ورغم أن الجميع يتهمها بالبرود في المشاعر، إلا أنها تحب بعمق وصدق، فحبها للأشخاص يكون نقيا وصادقا وقويا للغاية، كما أنها تتمتع بالإخلاص، ما يجعل حبها مميز للغاية.

كما تملك سيدة برج الدلو شخصية مبدعة تمتلك فكر تجاري مميز يجعلها تنجح في مهامها الوظيفية كونها شخصية مستقلة لا تحب أحد أن يتحكم بها أو يملي عليها رأيه، ولديها مهارة كبيرة في التواصل مع الآخرين والتكيف مع مختلف الشخصيات وفق ما يريدون.

حظك اليوم برج الدلو مهنيا

تنتظر اليوم مولودة برج الدلو على الجانب العملي والهني حظوظ وفرص جيدة، فاليوم يوجد القمر المكتمل في منزل الحظ ما يدفعك لاقتحام الحياة بجرأة وروح مبادرة وثقة.

حظك اليوم برج الدلو عاطفيا

قالت خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، بشأن حظك اليوم مولود برج الدلو إن فينوس في برجك تمنحك حضورا أخاذا وقدرة على التأثير في الآخر وقد تعيش مغامرة أو تجربة تلهمك.

سيدة برج الدلو في العمل

دائما ما تكون سيدة برج الدلو مبدعة في عملها فلديها القدرة على تقديم الأفكار الجديدة باستمرار والتطوير من نفسها، كما أنها تحب العمل الجماعي فتجدها تقدم أفكار وتطلب من زملائها في العمل التعاون معها من أجل تحقيق هذه الأفكار وتنفيذها على أرض الواقع، كام لا تفضل تلك الأنثى العمل المكتبي الممل، بل تبحث دومًا عن التغيير والحركة.