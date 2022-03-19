حظك اليوم برج الحوت السبت 19-3-2022 مهنيا وعاطفيا

قد لا يعرف الكثير طريقة التعامل مع مولودة برج الحوت، فهى سيدة تحب التفاصيل، لذا إذا أردت التعرف عليها، يجب الخوض في الأحاديث الطويلة معها، كما تفضل أن تمنحها الوقت الكافي، قبل البدء بالتعرف عليها، فهي تحتاج لوقت طويل، قبل أن تثق بالآخرين، وتكشف لهم عن شخصيتها الحقيقية.

كما يعرف عن امراة برح الحوت، أنها تتمتع بشخصية حكيمة، وتمتلك قدرة كبيرة على رؤية الأمور من نواحٍ مختلفة عن الأشخاص الآخرين، كما تميل للعزلة، لذلك يجب أن تقدر ذلك، إذا أردت أن تتعامل معها، فهي تعتبر المنزل عالمها الآمن، وأخيرا لا تجبرها على الالتزام بقواعد معينة، وتقييدها بها، لتنفيذ عمل ما، ويجب الثقة بطريقة تفكيرها لنيل رضاها.

حظك اليوم برج الحوت مهنيا

حظك اليوم يشير إلى أن القمر في منزل المدخرات، يساعدك على إدارة أعمالك وأموالك وتخطط لبعيد، فاستغل هذا بشكل جيد هذا اليوم.

حظك اليوم برج الحوت عاطفيا

حظك اليوم مولود الحوت وفق خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد في تصريحاتها لـ«الوطن» عاطفيا واجتماعيا أن الوقت مناسب للاقتراب ممن تحب وينفعك عدم إعلان أخبارك وتجنب الفخر والزهو بنفسك.

ماهو برج الحوت؟

يحتفل مولود برج الحوت بأعياد ميلاهم خلال الفترة بين 19 فبراير إلى 20 مارس، كما ينتمي هذا المولود إلى عنصر الماء لذا هو من الأبراج المائية، أرقام الحظ له هي: 3، 9، 12، 15 ،18، 24، وغالباً ما يميل لحب درجات اللون الأرجواني المختلفة وهي من تدرجات اللون بين الأحمر والأزرق.