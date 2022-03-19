حظك اليوم برج العقرب السبت 19-3-2022 مهنيا وعاطفيا

يهتم مولود برج العقرب بعائلته كثيرا، ولا يتأخر عنها في أي طلب أو شيء يحتاجونه، فهو يقدم كل الدعم لهم والمساندة، كما يحرص على تقضية وقت طويل مع عائلته، ويخصص لهم جزء من مواعيده، يكون لهم وحدهم، ويقوم معهم بالنشاطات العائلية التي يمكن القيام بها.

برج العقرب والأصدقاء

ونفس الشيء بالنسبة لأصدقائه، فمولود برج العقرب يعامل أصدقائه كأنّهم جزء لا يتجزء من العائلة، ويعرف عنهم الإخلاص والصدق والوفاء، ويسعون إلى إدخال السرور والمتعة إلى أصدقائهم ولا يحبون أن يروهم في حالة من الحزن.

حظك اليوم برج العقرب على الصعيد المهني

عليك ألا تتفاخر اليوم بإنجازاتك، كما اليوم تميل لتحليل المواقف بدقة وينصحك الفلك بالعمل خلف الستار، بحسب تصريحات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج العقرب على الصعيد العاطفي

احرص على أخذ قسط من الراحة واسترخي قليلا واهتم بصحتك جيدا واتبع نظاما صحيا ولا تهمل في صحتك، والتزم الكتمان ولا تعلن أخبارك الشخصية، وفق حظك اليوم على الصعيد العاطفي لمواليد برج العقرب.

عيوب برج العقرب

الغيرة تعد من أبرز عيوب مواليد برج العقرب خاصة أنهم يغيرون على محبوبهم كثيرا ويحبون حب تملك لا يحبون مشاركة أحد فيمن يحبونهم وهذا يجعل محبوبهم يشعر بالاستياء كثيرا، ومن ضمن عيوبهم أيضا الكتمان والغموض وحب السيطرة ولا يسمحوا لأحد في التحكّم بهم أبدا، كما يميلون للانتقام ممن أذاهم مهما مر الوقت.