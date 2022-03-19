حظك اليوم برج القوس السبت 19-3-2022 مهنيا وعاطفيا

من ضمن عيوب مواليد برج القوس، عدم الصبر، فلا يتأنون في أمورهم، وحماسهم يطغى على مشاعرهم، ما يجعلهم يقبلون على مختلف الأمور دون دراسة جيدة لها، ما يؤدي أحياناً إلى التهوّر، وحدوث بعض الفوضى، كما يعطي مواليد هذا البرج، وعود لمن حولهم، ربما لا يستطيعون الوفاء بها، ومن عيوبهم، الصراحة، التي تجعلهم ينتقدون من حولهم دون مراعاة لمشاعرهم أو انتقاء كلامهم جيدا.

حظك اليوم برج القوس على الصعيد المهني

تكون اليوم صداقات وتوطدها، كما تتواصل بشكل جيد مع من حولك، وذلك بسبب وجود القمر في منزل الأصدقاء، وفق حظك اليوم على الصعيد المهني.

حظك اليوم برج القوس على الصعيد العاطفي

تمر اليوم ببعض الضغوط والتشوش، ورغم ذلك تبدو أكثر تحررا، وتستطيع أن تجد حلول لمشاكلك العاطفية، وفق عبيرة فؤاد خبيرة الأبراج والفلك في تصريحاتها الخاصة لـ«الوطن».

مميزات برج القوس

صفات عديدة يمتلكها مواليد برج القوس، أهمها حبهم للحرية والانطلاق والسفر وزيارة أماكن مختلفة وجديدة في كل فترة فلا يتوقفون عن السفر والمغامرات والتجارب المختلفة، حيث يتطلعون إلى معرفة الثقافات الأخرى وتكوين صداقات من مختلف الأماكن والاستمتاع بما يمكن أن يزوروه أينما ذهبوا، كما يعرف عنهم الكرم الشديد.

ويهتم مواليد برج القوس بالفلسفة، ولديهم قدرة على تحويل أفكارهم إلى أفعالٍ، ودائما ما تجدهم مرحين متفائلين يحبون الضحك والمزاح والانطلاق ويعرفون بالحماس، ويهتمون بالتفاصيل الصغيرة ويعشقون الحرية كما يعرف عنهم الطيبة والإخلاص.