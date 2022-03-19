النتائج الكاملة لانتخابات مجلس إدارة جمعية المؤلفين والملحنين 

أعلنت اللجنة العليا المشرفة على انتخابات جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين المصرية «الساسيرو»، برئاسة المستشار شحته محمد حسن نائب رئيس قضايا الدولة، وبمعاونة كلا من المستشار هلال سعيد على، والمستشار محمد رفاعي سيد، النتيجة النهائية لانتخابات الدورة الجديدة لمجلس إدارة الجمعية 2022/2026، التي أجريت في قاعة الكلمة بساقية الصاوي بمنطقة الزمالك.

حضر الانتخابات 180 ناخبا من أصل 318 ناخب يحق لهم التصويت، فكان عدد الأصوات الصحيحة 163 أما الباطلة 17 صوتا.

مدحت العدل يفوز بمنصب رئيس الجمعية

وعلى منصب رئيس جمعية المؤلفين والملحنين، حاز السيناريست والشاعر مدحت العدل على أغلبية أصوات الناخبين فحصد 94 صوتا من أصل 163، و جاء في المركز الثاني الملحن صالح أبو الدهب بـ 40 صوتا ثم الموسيقار منير الوسيمي بـ 22 صوتا وفى المركز الرابع والأخير هاني مهنى بـ7 أصوات.

أعضاء مجلس إدارة الجمعية

وعلى مناصب الشعراء الخمس في مجلس جمعية المؤلفين والملحنين الجديد، حصل الشاعر فوزي إبراهيم على المركز الأول وحصد 107 صوتا وفى المركز الثاني عمر الجبيلي بـ84 صوتا ثم محمود عبد العزيز بـ82 صوتا وفى المركز الرابع محي حوار بـ64 صوتا وخامسا مصطفى مرسى بـ60 صوتا، أما عن باقي الأصوات فكانت كالتالي محمد جمعة 59 صوتا ثم خالد صالح ورضا محمود 58 صوتا ثم خالد صالح 58 صوتا وعلى السويفي 51 صوتا وعماد حسن 50 صوتا ومحمد الصواف 45 صوتا وصلاح عمار 42 صوتا وأخيرا صبري رياض 10 أصوات.

وعلى مناصب الملحنين الخمس في المجلس، فقد حصل الموسيقار حسن دنيا على أعلى الأصوات وجمع 100 صوتا، ثم حسن أش أش في المركز الثاني على 93 صوتا وشريف حمدان على 82 صوتا وماجد عرابي ومصطفى عوض على 72 صوتا، وفى باقي المراكز حصل محمود الخيامي على 70 صوتا، ومحمد حمدي 56 صوتا وصلاح الشرنوبي 55 صوتا وطارق فؤاد 48 صوتا، وبهاء حسني على 41 صوتا، وحمدي سكر على 39 صوتا، ووفا حسين 38 صوتا، وأمجد العطافي و36 صوتا وأخيرا حمدي حمادة 13 صوتا.