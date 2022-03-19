ضبط 9942 قضية تموينية خلال أسبوع.. والحصيلة 4 آلاف طن دقيق و40 ألف عبوة زيت

فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية ، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بكافة صورها وأشكالها مما ينعكس إيجابياً على الإقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام .. وإستمراراً للدور المنوط لكافة القطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من إنتشار فيروس (كورونا) .. فقد واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزى .. حيث أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع.. عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

فى مجال الأمن العام

إستهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقتى (بحيرة المنزلة بنطاق محافظات "دمياط - بورسعيد - الدقهلية") ، (السحر والجمال بنطاق محافظتى "الشرقية والإسماعيلية") ضُبط خلالها (63) متهم ، وبحوزتهم (34 قطعة سلاح نارى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – 41 قطعة سلاح أبيض).

ضبط (41) قضية إتجار بالمواد المخدرة.

تنفيذ (3156) حكم قضائى متنوع.

ضبط تشكيل عصابى ضم (3) متهمين.

فى مجال إستهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة

أسفرت جهود ملاحقة العناصر الإجرامية عن مصرع عنصر وضبط (605) عنصر إجرامى شديد الخطورة بنطاق مديريات أمن (أسيوط – الجيزة- الغربية - الدقهلية – الإسكندرية – بنى سويف – القليوبية – الشرقية – السويس – المنيا – بورسعيد – المنوفية – دمياط – كفر الشيخ – سوهاج – جنوب سيناء – قنا – الإسماعيلية – الفيوم – مطروح - أسوان) وبحوزتهم (310 قطعة سلاح نارى – كميات كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة – كميات من المواد المخدرة المتنوعة) ، وجدير بالذكر أن عدد من المذكورين كان قد سبق إتهامهم فى العديد من القضايا أبرزها (سرقة – سلاح– مخدرات – قتل).

وبهذا تنجح الأجهزة الأمنية فى مواصلة تحقيق رسالتها وتوطيد دعائم الأمن وترسيخ هيبة القانون.

فى مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير المرخصة: تم ضبط (1270) قطعة سلاح نارى أبرزها (120بندقية آلية – 167بندقية مششخنة وغير مششخنة – 62 مسدس – 921 فرد محلى – 152 خزينة - كمية من الطلقات مختلفة الأعيرة ).

ضبط (1402) قطعة سلاح أبيض.

ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية بداخلها (بندقية خرطوش – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – أجزاء وأدوات التصنيع).

فى مجال ضبط التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة

ضبط (22) تشكيل عصابى ضموا (84) متهم إعترفوا بإرتكاب (324) حادث سرقة متنوعة.

ضبط (76) قضية أحداث.

إعادة (6) سيارة مُبلغ بسرقتها .

كشف غموض (69) حادث متنوع ، أبرزهم (قتل عمد، سرقة بالإكراه، حريق عمد ، إنتحال صفة) وتم ضبط مرتكبيها بإجمالى (90) متهماً.

فى مجال تنفيذ الأحكام

تم تنفيذ (590177) حكم قضائى بإجمالى (37074) محكوم عليه ، وذلك على النحو التالى:

(2468) حكم جناية.

(207013) حكم حبس.

(297765) حكم غرامة.

(82931) مخالفة.

فى مجال الأمن الإقتصادى

القضايا التموينية: ضبط (9942 قضية تموينية متنوعة) .. جاءت على النحو التالى:

- ضبط (138) قضية إسطوانات بوتاجاز، بمضبوطات بلغت (3857 إسطوانة بوتاجاز تقدر قيمة الغاز المدعم 520695 جنيه).

- ضبط (15) قضية مواد بترولية، بمضبوطات بلغت (133340لتر) لبيعها فى السوق السوداء.

- ضبط (9383) قضية سلع غذائية وتموينية ، بمضبوطات وزنت (10255٫492) طن سلع غذائية وتموينية متنوعة ، أبرزها ضبط (550) قضية سلع غذائية غير صالحة للإستهلاك الآدمى ، بمضبوطات وزنت (4063٫496 طن- 274,015 ألف عبوة غذائية – 99003 قطعة متنوعة) ، وكذا ضبط (75) قضية بيع سلع تموينية مُدعمة بالسوق السوداء ، بمضبوطات وزنت (105٫905 طن – 4045 عبوة زيت طعام – 1466 رغيف خبز – 166 بطاقة ذكية).

- ضبط (107) قضية فى مجال حجب السلع الإستراتيجية .. بمضبوطات بلغت (أكثر من 2000 طن "دقيق – سكر – أرز – لحوم – مكرونة - ملح - مسلى – أعلاف"- 51625 عبوة زيت طعام – 600 لتر مياه).

- ضبط (289) قضية فى مجال البيع بأزيد من السعر.

-.. بمضبوطات بلغت (أكثر من 4000 طن "دقيق – أرز – لحوم – زيت – سكر – مكرونة – أعلاف" – 40615 عبوة زيت طعام – 700 رغيف – 41760 قطعة أدوات منزلية – 625 لتر زيوت سيارات – 52 قطعة غيار سيارات – 2 قطعة ماكينة تعبئة).

- ضبط (8) قضايا فى مجال حجب مواد البناء .. بمضبوطات بلغت (115 طن "أسمنت" – أكثر من 400 طن "حديد تسليح").

- ضبط (2) قضية فى مجال البيع بأزيد مواد البناء .. بمضبوطات بلغت (أكثر من 52 طن "أسمنت" – 75 طن "حديد").

قضايا التيار الكهربائى:

- ضبط (83558) قضية فى مجال سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد، وقد بلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة فى قضايا سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد (67,957,415) مليون جنيه.

فى مجال قضايا التهرب الضريبى:-

ضبط (1986) قضية فى مجال التهرب الضريبى: (ضرائب عامة - ضرائب على القيمة المضافة – جمارك - حماية أموال وممتلكات الدولة المستردة - تهرب من الضرائب العقارية والملاهى - تنفيذ أحكام - تحرى مدين) .. بمبالغ مالية بلغت (2,170,799,777) مليار جنيه قيمة تعاملات مالية مخفاة لم يقم الممولين بإخطار مصلحة الضرائب بها .. وجارى فحصها فنياً بمعرفة المصلحة لإستيداء الضرائب المستحقة عليها.. كما بلغت قيمة المبالغ المسددة لصالح الخزانة العامة للدولة (5,966,108) مليون جنيه.

فى مجال قضايا الأموال العامة:-

ضبط (51) قضية فى مجال مكافحة جرائم الأموال العامة أبرزها (النقد والتهريب - الإختلاس والإضرار بالمال العام – الإحتيالات المصرفية – الرشوة وإستغلال النفوذ – غسل أموال – كسب غير مشروع) بقيمة إجمالية بلغت (216,167,859 مليون جنيه).

قضايا النقل والمواصلات:

ضبط (3) تشكيلات عصابية ، ضموا (6) متهمين ، إرتكبوا (3) وقائع متنوعة.

ضبط (1573) قضية متنوعة ، أبرزها جرائم (سرقات عامة - حيازة مواد مخدرة).

قضايا المصنفات:

فى مجال ضبط قضايا المصنفات ضبط (258) قضية بإجمالى مضبوطات (211033) فى مجال المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية .. على النحو التالى: (173) قضية فى مجال مكافحة جرائم المصنفات: بإجمالى مضبوطات بلغت (196558) تمثلت أبرزها فى (هارد ديسك – هواتف محمولة – أجهزة كمبيوتر – أقراص وكبسولات طبية مجهولة المصدر) ، وكذا ضبط (85) قضية فى مجال جرائم المطبوعات: بإجمالى مضبوطات بلغت (14475) تمثلت فى (كتب دراسية خارجية دون الحصول على تفويض من الجهات المختصة وأصحاب الحقوق المادية والأدبية).

قضايا البيئة والمسطحات المائية :

ضبط (466) قضية فى مجال حماية الثروة السمكية، أبرزها قضايا (صيد مخالف - غزل مخالف - جوابى مخالفة) ، وكذا ضبط (1219) قضية فى مجال حماية البيئة ونهر النيل من التلوث ، (197) قضية فى مجال حماية منافع الرى والصرف ، (184) قضية فى مجال حماية الأراضى والثروة الزراعية ، (67) قضية فى مجال حماية الملاحة الداخلية ، تأمين (461) لنش سياحى.

فى مجال الحد من إنتشار فيروس (كورونا)

ضبط (7877) قضية تموينية متنوعة.

ضبط (1205) قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة.. بمضبوطات بلغت (7062) أرجيلة.

غلق (4570) محل مخالف لمواعيد الغلق.

ضبط عدد (51153) شخص لعدم إرتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد (50878) شخص، وإتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة حيال (275) شخص لم يسددوا الغرامة المقررة.

فى مجال مكافحة المخدرات

ضبط (1766) قضية إتجار فى المواد المخدرة ، وضبط خلالها (1943) متهم.. وبحوزتهم الآتى:-

كمية من مخدر البانجو ، وزنت (145981,709 كيلو جرام).

كمية من مخدر الحشيش المخدر، وزنت (718,482 كيلو جرام).

كمية من بذور القنب ، وزنت (300,245 كيلو جرام).

كمية من بذور الخشخاش "أفيون" المخدرة ، وزنت (145 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيروين، وزنت (47,299 كيلو جرام).

كمية من مخدر الإستروكس ، وزنت (17,560 كيلو جرام).

كمية من مخدر الآيس "الشابو" ، وزنت (7,511 كيلو جرام).

كمية من مخدر الأفيون ، وزنت (1,456 كيلو جرام).

كمية من مخدر الفودو ، وزنت (370 جرام).

عدد (20,947 ألف ترامادول مخدر).

عدد (19,615 ألف قرص مؤثر مخدر).

عدد (6058 قرص ، 170 جرام( كبتاجون مخدر.

إبادة مساحة (287 فدان - 22 قيراط - 23 سهم) مُنزرعة بنبات الخشخاش "أفيون" المخدر.

إبادة مساحة (14 فدان - 21 قيراط -14 سهم) منزرعة بنبات القنب "البانجو" المخدر.

ضبط (2) قضية غسل أموال .. قدرت قيمة الممتلكات قرابة (240) مليون جنيه ، متحصلة من الإتجار غير المشروع بالمواد المخدرة.

إتخاذ الإجراءات القانونية حيال عدد (6) مراكز غير مرخصة لعلاج الإدمان.

هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة بحوالى (543,000,000 مليون جنيه).

فى مجال الحملات الأمنية على مخازن الخردة والمسابك

أسفرت الجهود عن ضبط (16) قضية بإجمالى (18) متهم .. بمضبوطات بلغت (855 كيلو جرام).

فى مجال ضبط المخالفات المرورية

ضبط (322959) مخالفة مرورية متنوعة .. أبرزها (64328 مخالفة تجاوز السرعة المقررة – 2414 موقف عشوائى).

فى مجال حملات المركبات المتروكة والمتهالكة على مستوى الجمهورية : تم رفع (558 سيارة – 62 دراجة نارية).

فى مجال ضبط مخالفات قائدى الدراجات النارية : تم ضبط (16489) مخالفة عدم إرتداء غطاء الرأس "الخوذة".

كما أسفرت أعمال لجان المرور على المدارس والحملات على الطرق عن الآتى:-

المرور على عدد (212) مدرسة ، وإجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد (921) من سائقى حافلات المدارس ، وتبين إيجابية (3) حالات.

فحص (849) مركبة وتبين مخالفة (14) مركبة لإشتراطات الصلاحية الفنية.

إجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد (3870) من قائدى المركبات بالطرق ، وتبين إيجابية عدد (188) سائق منهم.

فى مجال أمن الموانئ

ضبط (24) قضية تهريب (بضائع – مستحضرات تجميل – مكملات غذائية) ، وكذا (77) قضية متنوعة من أبرزها (دخول دائرة جمركية – جنحة مرورية).

فى مجال الأمن السياحى

ضبط (784) قضية ومخالفة متنوعة، أبرزها (حيازة آثار - حفر وتنقيب عن الآثار- مخالفات شركات سياحية).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.