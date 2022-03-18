الداخلية: ضبط المتهم بالتعدي على عامل بسلاح أبيض في بورسعيد

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الجمعة، القبض على بائع متجول تعدى بسلاح أبيض على عامل في محافظة بورسعيد، وذلك في إطار جهود أجهزة الوزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» يظهر خلاله أحد الأشخاص ممسكاً بسلاح أبيض «سكين» يقوم بتهديد أحد الأشخاص بالقتل بمحافظة بورسعيد.

بائع متجول تعدى على عامل

وأضافت الوزارة، في بيان، أن بلاغًا ورد لقسم شرطة بورفؤاد أول بمديرية أمن بورسعيد من عامل، مقيم بدائرة القسم، يفيد بتضرره من بائع متجول «له معلومات جنائية»، مقيم بالعقار محل سكن الشاكي، بالتعدي عليه بالسب والشتم والضرب وإحداث إصابته «جرح قطعى بالجبهة وخدش بالأنف» بسلاح أبيض كان بحوزته.

خلافات جيرة وراء الواقعة

وأوضحت الوزارة أنها استدعت المشكو في حقه، والذي أقر بالتعدي على الشاكي لتعديه على والدته المقيمة بذات العقار بالسب والشتم، بسبب خلافات الجيرة، حيث جرى الإرشاد وضبط سلاحين أبيض «سكين» بمسكنه، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.