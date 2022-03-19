درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت 19-3-2022 في مصر

ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة شهدته كافة الأنحاء أمس، جعلت المواطنين يسألون عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم، لتعلن الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان لها، أن جميع الأنحاء تشهد ارتفاعًا في درجات الحرارة، ولكن بحلول يوم الاثنين سيكون هناك انخفاض جديد في درجات الحرارة، بقيم تتراوح بين 2 إلى 3 درجات على شمال البلاد حتى القاهرة.

واهتمامًا من بوابة «الوطن» بتقديم ما يبحث عنه المواطنين دائمًا، نوضح من خلال هذا التقرير درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت الموافق 19 مارس على كافة الأنحاء، وفق ما أعلنته الهيئة العامة للأرصاد الجوية، والتي جاءت كالتالي:

درجات الحرارة اليوم في مصر

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة اليوم في مصر على النحو التالي:

القاهرة 21 10

الإسكندرية 18 11

طنطا 20 10

شبين الكوم 20 10

دمنهور 18 11

بلطيم 19 11

مطروح 17 09

السلوم 16 09

سيوة 19 08

بورسعيد 18 09

دمياط 18 11

الزقازيق 20 10

المنصورة 20 10

الإسماعيلية 20 10

السويس 21 11

العريش 17 09

رفح 17 08

رأس سدر 24 10

نخل 19 15

نويبع 24 12

طابا 21 13

كاترين 15 01

الطور 22 11

شرم الشيخ 24 14

الغردقة 25 12

مرسى علم 25 13

الفيوم 21 08

بني سويف 22 08

المنيا 23 09

أسيوط 23 09

سوهاج 23 09

قنا 28 10

الأقصر 28 12

أسوان 29 12

إدفو 29 10

أبوسمبل 27 10

الوادي الجديد 21 10

شلاتين 28 13

أبورماد 26 12

حلايب 26 13

رأس حدربة 25 12