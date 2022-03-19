ارتفاع درجات الحرارة في شمال سيناء.. وحملة نظافة بمحيط خيمة أهلا رمضان

تشهد محافظة شمال سيناء ارتفاعا ملحوظا في درجات الحرارة، بعد موجة برد استمرت قرابة أسبوعين، وشهدت المنطقة هبوب رياح محملة بالأتربة، ورياح باردة، وسقوط أمطار ما بين متوسطة وغزيرة، على جميع المناطق بقرى ومدن المحافظة.

تنظيف محيط خيمة أهلا رمضان بوسط العريش

وقال مجلس مدينة العريش، في بيان صدر عنه، إنّ درجات الحرارة ارتفعت بشكل ملحوظ، وعادت الحياة بشكل طبيعى، وتم إزالة رواكد الأمطار والقمامة من شوارع المدينة بشكل تام، بالتزامن مع فتح معرض «أهلا رمضان» ليومه الثالث على التوالي.

وأكد المجلس، تنظيف محيط خيمة «أهلا رمضان» والشوارع المؤدية لها، وتم عمل ممرات مرورية، حتى لا يعيق حركة السير والمرور بوسط المدينة، مع تواجد شرطة المرور بشكل مستمر لتنظيم دخول وخروج السيارات.

شمال سيناء: لا توجد مشكلات في الكهرباء

من جانبه قال ديوان عام محافظة شمال سيناء، إنّه لم يتلق أي شكاوى خلال موجة البرد التي عصفت بالمنطقة، غير أن التيار الكهرباء قد انفصل عن مدينة الشيخ زويد والقرى التابعة لها، لعدة ساعات، قبل أن يتم إصلاح الأعطال وإعادة التيار الكهربائي مجددًا.

وأضافت أن قسم الطوارئ في حالة انعقاد تام لمتابعة شكاوى المواطنيين، بالتنسيق مع المديريات ومجالس المدن والهيئات والقرى بالمحافظة، جاء هذا في الوقت الذى تقوم فيه هندسة العريش، بتحويل بعض الخطوط الكهربائية من هوائية إلى أرضية بأحياء وشوارع المدينة الفرعية والرئيسية.