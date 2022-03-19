افتتاح المهرجان الكشفي الـ41 والدورة الإرشادية الـ13 بجامعة الإسكندرية

شهدت جامعة الإسكندرية، اليوم السبت، انطلاق الدورة الـ41 للمهرجان الكشفي، والنسخة الـ13 للدورة الإرشادية للجوالة والمرشدات، تحت رعاية الدكتور عبدالعزيز قنصوه، رئيس الجامعة، والدكتور وائل نبيل، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، حيث تنظم الفاعلية إدارة الجوالة والخدمة العامة بالإدارة العامة لرعاية الشباب، وتستمر لمدة 10 أيام في المدينة الشبابية بأبي قير، لتشجيع النشاط الطلابي، والحفاظ على مكانة جامعة الإسكندرية في النشاط الكشفي.

تبادل الخبرات بين طلاب جامعة الإسكندرية

تم افتتاح المهرجان الكشفي والدورة الإرشادية بحضور عمداء ووكلاء كليات ومعاهد جامعة الإسكندرية، حيث يهدف المهرجان لتشكيل الوعى العلمي والثقافي والفني والمجتمعي لدى طلاب الجامعة، وتوحيد المفاهيم، وتبادل الخبرات ووجهات النظر، من خلال التنافس الشريف بين الطلاب في العديد من الأنشطة، وصقلهم وتدريبهم وتنمية مهاراتهم وقدراتهم وهواياتهم.

جامعة الإسكندرية تدعم الأنشطة الطلابية

وفي كلمته، أعرب الدكتور محمد بهي الدين، عميد كلية الزراعة، عن سعادته بعودة المهرجان الكشفي لجوالي ومرشدات جامعة الإسكندرية، الذي بدوره يعكس مدى اهتمام الجامعة بدعم الأنشطة الطلابية على كافة الأصعدة، وخاصةً نشاط الجوالة.

الإسكندرية صاحبة مراكز متقدمة في الدورات الكشفية

وأضاف «بهي الدين» أن جامعة الإسكندرية صاحبة مراكز متقدمة في كافة الدورات الكشفية، بالإضافة إلى كون جامعة الإسكندرية تعمل على دعم طلابها في كافة الأنشطة الطلابية لتوظيف طاقاتهم، والاستفادة منهم في صناعة مستقبل أفضل لوطنهم.