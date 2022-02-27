جامعة الإسكندرية: عودة العمل بمستشفى الطلبة بعد انخفاض إصابات كورونا

أعلن الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، عودة العمل بمستشفى طلبة الجامعة بعد التجديدات التي تمت بها تدريجياً لعلاج أعضاء هيئة التدريس والعاملين، وذلك بعد انخفاض أعداد المصابين بفيروس كورونا، مشيرا إلى استمرار تقديم الخدمة الطبية من خلال العيادة الشاملة، والمستشفيات الجامعية الأخرى للحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات أو رعاية طبية متخصصة.

التزام الكليات بالجدول الزمني

وأضاف «قنصوة»، خلال اجتماع مجلس جامعة الإسكندرية في جلسته المنعقدة اليوم الأحد، أنه من الضروري التزام كل كليات ومعاهد الجامعة بالجدول الزمني للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الجاري، حيث تستمر الدراسة لمدة ستة عشر أسبوعاً، وتبدأ إمتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني خلال شهرى يونيو ويوليو القادمين، وفق نظام كل كلية وطبيعة الدراسة بها.

كما أكد رئيس الجامعة، ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية وذلك بالتزامن مع بداية الفصل الدراسي الثاني، والتأكيد على أهمية انتظام حضور أعضاء هيئة التدريس والهيئة المُعاونة والجهاز الإداري، لضمان حُسن سير العملية التعليمية.

توافق الخطط البحثية مع أهداف الدولة

وأكد رئيس الجامعة، ضرورة توافق الخطط البحثية والعلمية بجميع كليات الجامعة مع خطط التنمية الخاصة بالدولة، وخدمة المجتمع المحلي والمشروعات القومية بما يدعم ربط منظومة البحث العلمي بصياغة حلول علمية تخدم قضايا التنمية، وتواجه التحديات المختلفة للمجتمع المصري في كافة المجالات، وأوضح أن المجلس الأعلى للجامعات وافق على إمكانية تمويل الخطط البحثية المُقدمة من الجامعات، من خلال صندوق دعم العلوم والتنمية.

إعداد حصر بالطلاب الموهوبين

وأكد رئيس الجامعة على عمداء الكليات سرعة إعداد حصر بالطلاب الموهوبين فى المجالات العلمية والتكنولوجية والرياضية والثقافية والفنية وغيرها استعداداً لزيارة لجنة صندوق اكتشاف الموهوبين خلال الفترة القادمة، وتوفير الآليات اللازمة لدعمهم، وذلك تنفيذاً لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتعزيز آليات رعاية الطلاب النوابغ والموهوبين، لبناء جيل من الكوادر الشبابية القادرة على الإسهام المُبتكر في استكمال مسيرة التنمية المُستدامة للدولة.