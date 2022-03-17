جامعة الإسكندرية تستضيف برنامجا لاكتشاف المبتكرين ورواد الأعمال ROADSH

استقبل الدكتور وائل نبيل، نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشؤون التعليم والطلاب، اليوم الخميس، الدكتور ماجد محمد غنيمة، مستشار المدير التنفيذي لصندوق دعم ورعاية المبتكرين، لمناقشة رؤية جامعة الإسكندرية في تنفيذ توصيات صندوق رعاية المبتكرين، وعلى هامش اللقاء، شارك الدكتور غنيمة في فعاليات برنامج «اكتشاف المبتكرين ورواد الأعمال في مصر» ROADSHOW، الذي أٌقيم في قاعة أعضاء هيئة التدريس بكلية التمريض.

رعاية المبتكرين للاستفادة من مخرجاتهم البحثية

وفي كلمته، تحدّث الدكتور ماجد غنيمة، عن دور صندوق دعم ورعاية المبتكرين في اكتشاف المبتكرين من الطلاب والخريجين والباحثين والمعيدين وأعضاء هيئة التدريس، والاستفادة من مخرجاتهم البحثية، وتقديم مجموعة من الخدمات لهم تتمثل في التمويل، والتدريب، بهدف تطوير المنتجات الأولية المعملية لتقديمها للسوق الخارجي، مشيرا إلى وجود مجموعة كبيرة من المتخصصين، مجهزين للمشاركة معهم لتطوير المنتجات الأولية، وعمل دراسات جدوى وأخذ الاعتمادات والتراخيص المطلوبة، والمساعدة في إخراج المنتج بشكله النهائي.

وأكد حرص الدولة على توجيه ودعم المبتكرين ورواد الأعمال، من خلال زيارة كل مدينة لمدة يوم واحد، يتم خلاله عقد لقاء مع مجتمع المبتكرين ورواد الأعمال الموجودين في محيط المدينة، والتفاعل معهم عن طريق إلقاء بعض المحاضرات التحفيزية والتوعوية، وعقد ورش عمل تدريبية، وجلسات استماع يتولى فيها الحضور شرح ابتكاراتهم.

ولفت إلى أنّ اللقاء يتم داخل الجامعة بكل مدينة، لما للجامعات من دور ريادي في مدينتها وتأثيرها في المجتمع كمنبر للعلم والابتكار.

تشجيع الشباب من الطلاب والخريجين والباحثين

وأوضح أنّ الصندوق يستهدف من هذه الزيارات تشجيع الشباب من الطلاب والخريجين والباحثين والمقيمين بالمدينة على الابتكار واكتشافهم ودعمهم لتنفيذ مشروعات جديدة ومتطورة تفيد السوق المحلي والدولي.