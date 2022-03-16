«زيلينسكي» يلقي خطابا أمام الكونجرس الأمريكي.. ماذا طلب خلاله؟

وجّه رئيس أوكرانيا «فولوديمير زيلينسكي»، خطابًا اليوم أمام الكونجرس الأمريكي، عبر «الفيديو كونفرانس»، تزامنا مع استمرار العملية العسكرية الروسية، في لافتة تعكس حجم الدعم السياسي الأمريكي للعاصمة كييف في مواجهة روسيا، ودعا الرئيس الأوكراني خلال خطابه، إلى مزيد من الدعم العسكري الأمريكي لمواجهة موسكو، كما كان يتوقع، معتبرا أن روسيا لم تهاجم أوكرانيا فقط بل هاجمت الإنسانية جمعاء، وفقًا لعدد من وسائل الإعلام.

وتقود الولايات المتحدة الأمريكية حملة دولية لمناهضة العملية العسكرية الروسية، تعتمد بصفة أساسية على مسألة فرض عقوبات اقتصادية على موسكو، بلغت مدى كبيرا خلال الفترة الماضية.

«زيلينسكي» أمام الكونجرس الأمريكي: نحتاج دعم واشنطن لمواجهة روسيا

وقال «زيلينسكي»، أمام الكونجرس الأمريكي، إن بلاده بحاجة إلى دعم أمريكا لمقاومة روسيا، على حد تعبيره، مشددا على أن موسكو لم تهاجم أوكرانيا فحسب بل شنت اعتداء ضد القيم الإنسانية.

وكما كان متوقعا، جدد الرئيس الأوكراني الدعوة إلى مساعدة أمريكية بفرض منطقة حظر طيران أعلى أوكرانيا، قائلا إن بلاده تواجه الصواريخ الروسية يوميا، حيث أطلقت روسيا أكثر من 1000 صاروخ لقتل الشعب الأوكراني، على حد قوله.

مساعدات عسكرية بقيمة 800 مليون دولار تسبق خطاب «زيلينسكي» أمام الكونجرس الأمريكي

وقالت هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» إن حديث زيلينسكي أمام الكونجرس الأمريكي أتى تزامنا مع عزم الرئيس الأمريكي «جو بايدن»، توقيع مساعدات بقيمة 800 مليون دولار أمريكي في شكل مساعدات عسكرية لأوكرانيا.

وتعد تلك الحزمة من المساعدات، ضمن مجموعة مساعدات تاريخية وقعها الرئيس الأمريكي رسميا مساء أمس لمساعدة كييف في حربها بقيمة 13.6 مليار دولار، وتقول وسائل إعلام أمريكية إن المساعدات العسكرية ستتركز حول شراء مضادات الدروع والطائرات وصواريخ «جيفلنز»، وصواريخ ستينجر الأمريكية.

بي بي سي: رئيس أوكرانيا جدد أمام الكونجرس طلبه بمنطقة حظر طيران

وأكدت «بي بي سي»، أن الرئيس الأوكراني جدد أمام الكونجرس الدعوة لفرض منطقة حظر طيران فوق أوكرانيا، ما يعني ضرب أي طائرة روسية تدخل المجال الجوي الأوكراني.

ولفتت إلى وجود انقسام دولي بشأن الطلب الأوكراني الذي لم يجد استجابة حتى الآن، وسط قناعات بأن فرض تلك المنطقة يعني توسيع المواجهة العسكرية مباشرة مع روسيا واحتمالية اندلاع حرب عالمية ثالثة، خصوصا وأن دول حلف شمال الأطلسي ستكون طرفا في تلك الخطوة إن تمت.