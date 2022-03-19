عاجل.. موسكو: واشنطن تمنع كييف من تلبية مطالبنا.. وأفشلنا مخططا غربيا معاديا

اتهم وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، منذ قليل، واشنطن بمنع أوكرانيا من الموافقة على الحد الأدنى من المطالب الروسية خلال الجولات الماضية من المفاوضات، وفقا لخبر عاجل نشرته قناة «سكاي نيوز عربية».

لافروف: مشاركة الوفد الأوكراني في المفاوضات كانت شكلية

وأكد وزير الخارجية الروسي، أن مشاركة وفد المفاوضات الأوكراني، كان في بداية الأمر، مجرد إجراء شكلي ، وذلك قبل أن تتحسن الأمور بين الوفدين فيما بعد.

وأضاف لافروف بحسب «سكاي نيوز عربية»، أن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، ساهمت بشكل كبير في إفشال المشروع الغربي المعادي لروسيا.

وشنت روسيا عملية عسكرية على أوكرانيا، في الرابع والعشرين من فبراير الماضي، وذلك بهدف حماية حدودها وأمنها القوميين، ووقف التمدد الغربي بالقرب من روسيا.