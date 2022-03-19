الإجازات الرسمية في رمضان 2022.. هتعرف تريح ببيتك

13 يوما تفصلنا عن بدء الشهر الكريم، وعليه يتساءل البعض عن عدد الإجازات الرسمية في رمضان 2022، حتى تتيح للمواطنين كسب الوقت لأداء الفروض والعبادات دون الإنشغال عنها، ولهذا تصدرت محركات البحث العالمية «جوجل» خلال الدقائق الماضية.

الإجازات الرسمية في رمضان 2022

ويحق للمواطن الحصول على الإجازات الرسمية في رمضان 2022، والتي تصل لـ 12 يومًا إجازة رسمية، وعطلات مدفوعة الأجر، إذ يبدأ الشهر 2 أبريل بعطلة رسمية للمصالح والمؤسسات الحكومية، والبنوك العاملة في القطاع المصرفي وبعض المؤسسات الخاصة.

كما يستطيع المواطن الاستمتاء بطقوس رمضان خلال العطلة الرسمية التي تأتي أيام 7 و8 و14 و15، و21، و22، و27، و28 عطلات أسبوعية رسمية توافق يومي الجمعة والسبت.

واستكمالا لعدد الإجازات التي يحق للمواطن الحصول عليها، فإن يوم الإثنين 24 رمضان عيد شم النسيم وهو إجازة رسمية، ويليه الثلاثاء 25 رمضان عيد تحرير سيناء، يليها يوم الأحد 29 رمضان عيد العمال.

غلق المساجد في رمضان

وفي سياق متصل، كان الدكتور هشام عبدالعزيز، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، كشف، خلال برنامج «8 الصبح»، المذاع على شاشة قناة «dmc»، إنه سيتوافر دروس مع بداية صلاة التراويح، ودروس بالمساجد الكبرى الجامعة في صلاة العصر، مشيرا إلى أن صلاة التراويح سيكون مدتها نصف ساعة وأن المساجد ستكون مفتوحة وفي حال مخالفة إجراءات كورونا سيتم غلق المسجد.

مصلى السيدات في رمضان

ويحق للسيدات الوضوء داخل المساجد على عكس الفترة الماضية، شرط تحقيق التباعد الاجتماعي وذلك من خلال وجود واعظة أو متطوعة تقوم بالإشراف على المسجد والتأكد من تطبيق الإجراءات والتشديد على مراعاة مسافات التباعد واصطحاب المصلية الخاصة بكل مُصلى ومنعها السيدات اللاتي لا يحملن السجادة واللاتي لا ترتدين الكمامة.