الأوقاف تستعد لرمضان: نصف ساعة لصلاة التراويح.. و10 دقائق لدرس العصر

قال الدكتور هشام عبد العزيز رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، إن الوزارة استعدت للأمر الدعوي في شهر رمضان، عبر إعداد المساجد وتأهيلها وتعقيمها لأداء صلاة التراويح، وفي هذا العام ستبدأ عودة الدروس للمساجد، موضحا أن البداية ستكون في المساجد الجامعة والرئيسية والكبرى فقط، لا كل المساجد.

التراويح نصف ساعة فقط

أضاف «عبد العزيز» في مداخلة هاتفية مع برنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يعرض على القناة الأولى والفضائية المصرية، تقديم الإعلاميين أحمد عبد الصمد وهدير أبو زيد: «بعض المساجد ستشهد تقديم درس العصر، وأخرى خاطرة التراويح، ومساجد ثالثة ستقدم درس العصر وخاطرة التراويح»، موضحا أن مدة صلاة التراويح ستكون نصف ساعة، مع تطبيق كامل للإجراءات الاحترازية والوقائية حفاظا على النفس البشرية.

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وأشار إلى أن مدة درس العصر ستكون في حدود 10 دقائق، أما خاطرة التراويح فإنها ستتراوح من 5 إلى 7 دقائق، وستشهد التنبيه على أن الإنسان يجب عليه التعلق بالله وبناء علاقة معه في أيام رمضان، وتقوية الإيمان وروح الإنسان والمحافظة على الأوطان والتكاتف والمواساة والإحسان وعدم الاحتكار.

شروط فتح مصليات السيدات

لفت رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، إلى أن الوزارة لم تنسَ دور الواعظات، وستقتصر دروسهن على العصر فقط، بشرط أن تكون الواعظة معتمدة بالتعيين أو التطوع، مؤكدا أن الوزارة لا تمانع فتح مصلى السيدات ولكن بشروط، إذ يجب أن تكون هناك سيدة (واعظة أو موظفة أو أي سيدة) مشرفة على المسجد للحفاظ على المكان من حيث التعقيم والتباعد والنظافة وغيرها من الأمور.