هشام عاشور يشارك في مسلسلات رمضان بـ«يوتيرن» و«أحلام سعيدة»

يشارك هشام عاشور، بطل الإسكواش السابق، في موسم مسلسلات رمضان 2022 بأكثر من عمل درامي، وذلك بعد تجربته في شهر رمضان الماضي، من خلال مسلسل «حرب أهلية»، أمام الفنانة يسرا، وباسل الخياط، أروى جودة، مايان السيد، جميلة عوض، إخراج سامح عبدالعزيز، وجسّد وقتها شخصية ضابط شرطة.

«يوتيرن» دراما اجتماعية

ويظهر «عاشور» في موسم دراما رمضان المرتقب، من خلال مسلسل «يوتيرن»، بطولة ريهام حجاج، توفيق عبدالحميد، عبير صبري، فادية عبدالغني، كريم قاسم، صفاء الطوخي، محمود حافظ، تأليف أيمن سلامة، إخراج سامح عبدالعزيز.

وتدور أحداث مسلسل «يوتيرن» حول يارا الكردي، التي تتزوج وتتخلى عن وظيفتها وعملها، وتواجه كثير من الأزمات في حياتها، وتتعرض لحادث يجعلها أمام مفاجآت غير متوقعة، وتتصاعد الأحداث في إطار من التشويق والإثارة.

«أحلام سعيدة» لايت كوميدي

كما يشارك في مسلسل أحلام سعيدة، بطولة يسرا، غادة عادل، مي كساب، شيماء سيف، سامي مغاوري، نور محمود، تأليف هالة خليل، إخراج عمرو عرفة.

وتدور أحداثه حول عدد من السيدات اللاتي يعانين من أزمة منتصف العمر ومن الأرق وعدم النوم، وتدور في إطار دراما اجتماعية كوميدية، وتلعب يسرا شخصية امرأة ارستقراطية، وغادة عادل التي لم تدخل تجربة الزواج من قبل، ومي كساب تعاني من عدم الإنجاب.

زواج هشام عاشور ونيللي كريم

تزوج هشام عاشور، من الفنانة نيللي كريم في شهر أغسطس الماضي، في حفل جمع بين الأصدقاء وعدد من أفراد الأسرة بأحد المنتجعات في الساحل الشمالي، وتصدرا محركات البحث وصفحات التواصل الاجتماعي، كما ظهرت نيللي بأكثر من لوك وارتدت أكثر من فستان باللون الأبيض.