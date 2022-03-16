رئيس جامعة المنيا يتفقد مستشفيي «الرمد» و«الأطفال» استعدادا لافتتاحهما

أجرى الدكتور مصطفى عبدالنبي، رئيس جامعة المنيا، جولة تفقدية ميدانية لمتابعة الموقف التنفيذي وسير الأعمال الإنشائية والتشطيبات النهائية لكل من مستشفى الرمد وجراحات العيون، ومستشفى الأطفال الجامعيين الجدد، والمتوقع افتتاحهما أمام المواطنين قريبا.

رافق رئيس الجامعة خلال جولته التفقدية، العميد أنور عدلي حشمت مدير مشروعات المنيا بالشركة الوطنية للمقاولات العامة، والدكتور حسام شوقي عميد كلية الطب، والدكتور أيمن حسانين المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، والدكتور باسم عبد الحكيم أمين عام الجامعة، وعبد الناصر حسان أمين الجامعة المساعد لشئون المستشفيات، والقائمين بالعمل من أعضاء الشركة المنفذة، والإدارة الهندسية بالجامعة.

تسخير كل الإمكانيات بالجامعة

وأشار «عبد النبي» إن مستشفيّي الرمد والأطفال يعتبران صفحة جديدة من صفحات الإنجاز والعطاء المتواصل لجامعة المنيا نحو أبناء المحافظة، واستمرارا لتسخير الجامعة كافة قدراتها الطبية والعلمية والفنية بناء على توجيهات القيادة السياسية المصرية بالمضي قدما نحو خطى التطوير والتغيير في شتى مناحي الحياة المصرية، والتي تتقدمها الرعاية الصحية كأسبقية أولى، والتي تُوجت بالانتهاء من إنشاء أكبر صرحين طبيين جديدين طبقا لأعلى المعايير العالمية، مؤكدا على أنه يتواصل العمل على مدار الساعة ليتم تجهيز المستشفيين وسرعة افتتاحهما لتنفيذ خطة الدولة للقضاء على قوائم الانتظار، واستقبال مرضى المحافظة في هذه التخصصات الدقيقة، ليساهما في تقديم خدمة طبية مميزة تليق بأبناء محافظة المنيا.

غرف تخدير وإفاقة وتعقيم

واستهل رئيس الجامعة جولته بتفقد مستشفى الرمد التي تضم 3 غرف عمليات للعيون وغرف للتخدير والتجهيز للعمليات، وغرف إفاقة، وغرف تعقيم، وعنابر عناية متوسطة و4 غرف إقامة للمرضى، وغرف سيمنار وقاعات محاضرات، كما يحتوي المستشفى على 3 غرف فحص و4 غرف للكشف، وغرفة ليزر.

كما شملت الجولة تفقد مستشفى الأطفال الجامعي الجديد، التي نفذت على مساحة 1500م2، وتتكون من خمسة طوابق، بطاقة استيعابية 162 سريرا، وتحتوي على قسم استقبال الأطفال، وعيادات وغرف كشف، وصيدلية، وأماكن انتظار للمرضى، وغرف إدارية، وحضانات مجهزة للأطفال، وغرف تجهيز رضعات، وغرف عمليات، وغرف إقامة، وغرف أطباء وتمريض، وقاعات محاضرات.

تكامل المنظومة الصحية

ووجه رئيس الجامعة بمراعاة أكبر قدر من التوسعة بمداخل ومخارج المستشفيات الجديدة لسهولة مناورة الدخول لسيارات الإسعاف التي تقل المرضى وخرجها بسلاسة ويسر، لتحقيق أكبر قدر ممكن من تكامل المنظومة الصحية.