المنيا تحتفل بعيدها القومي بإطلاق ماراثون للدراجات

أطلق اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، يرافقه نائبه الدكتور محمد أبوزيد، شارة البدء لماراثون الدراجات الرياضي، ضمن احتفالات المحافظة بعيدها القومي 103 والذي يوافق 18 مارس الجاري، وذلك من مركز شباب دماريس ونهاية بنادي المنيا الرياضي.

تحية إلى شهداء الوطن من أبناء المحافظة

جاء ذلك بحضور اللواء تامر سعيد، السكرتير العام للمحافظة، واللواء أ.ح ياسر عبدالعزيز، السكرتير العام المساعد، ومندي عكاشة، وكيل وزارة الشباب والرياضة، والدكتور محمد حلمي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، وبمشاركة 200 متسابق ومتسابقة.

وأعرب المحافظ عن أصدق التهانئ القلبية لأهالي المحافظة، داعيًا المولى عز وجل أن يحفظ البلاد والعباد، وأن يعم الخير والامن والأمان على بلادنا الغالية تحت القيادة الرشيدة، للرئيس عبد الفتاح السيسي، كما يوجه المحافظ التحية إلى شهداء الوطن من أبناء المحافظة الذين ضحوا بحياتهم فداءا له.

إكليل من الزهور على النصب التذكاري للشهداء

وقال مندى عكاشة، وكيل الوزارة، إن سباق مهرجان الدراجات يأتي ضمن عدد من الفعاليات التي يتم تنظيمها في إطار احتفالات المحافظة بعيدها القومي رقم 103، لافتاً إلى أن المديرية ستستكمل أنشطتها في المشاركة بعيد المنيا القومي بطابور العرض غدا الخميس.

كما سيضع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا يوم الجمعة القادم 18 مارس، اكليلاً من الزهور على النصب التذكاري للشهداء، بالإضافة لأداء شعائر صلاة الجمعة بمسجد ديوان عام المحافظة، ويشارك أهالي محافظة المنيا، الاحتفالية بحضور حفل الموسيقى العربية «فرقة التخت العربي»، وسيفتتح المحافظ عددا من المشروعات الخدمية والتنموية التي تم الانتهاء منها بمختلف القطاعات بنطاق الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة.