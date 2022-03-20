حظك اليوم برج الميزان الأحد 20-3-2022 مهنيا وعاطفيا

مشاركته مع الآخرين والمحيطين به في اتخاذ قراراته يجعل من مولود برج الميزان شخصية محبوبة لدى الآخرين، كما أنه يسمح لهم بالتأثير عليه، كما أنه لديه حماسة قوية واندفاع يجعل المحيطين به يشعرون بالمزيد من الإلهام في وجوده، كما أنه يحرص على الاستماع بهدوء وصبر للآخرين، ولديه أسلوب جدالي قوي، يمكن من خلاله إقناع المحيطين به بمعتقداته وبما يؤمن به، كما أنه صاحب مزاج متزن وغير متقلب، ويظهر إبداعه في جميع المجالات البصرية.

ويحب مولود برج الميزان صرف الأموال التي يمتلكها، فلا يبخل على نفسه ولا المحيطين به، كما أنه يخوض محادثات لطيفة مع الآخرين، ويبتعد عن التدافع في الحديث، ويبحث مولود هذا البرج عن الحظ اليومي الخاص به، لذلك نرصد له من خلال هذا التقرير حظك اليوم برج الميزان على الصعيد المهني والعاطفي، وفق خبيرة علم الفلك عبير فؤاد:

حظك اليوم برج الميزان على الصعيد المهني

الوضع الفلكي يمدك باليقظة.. تنطلق بثقة وتصل لما تريد.

حظك اليوم برج الأسد على الصعيد العاطفي

القمر في برجك يمنحك اليوم سحرا وجاذبية ولديك فرصة لتحسين حياتك الشخصية.

امرأة برج الميزان

وتنجذب امرأة برج الميزان كثيرا للرجل الأنيق، فهي تهتم بكل ما هو جميل حولها، وتحرص على ترتيب وتنظيم الأمور، كما أنها تحب المناسبات، والتواجد في التجمعات الكبيرة، وتواجه صعوبة شديدة في إخفاء مشاعرها.