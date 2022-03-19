«الزراعة»: مبادرة حياة كريمة شجعت الفلاح على الاستمرار في أرضه.. فيديو

قال الدكتور محمد القرش، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، إنّ الأمن الغذائي وتوفير الحياة الكريمة للمواطنين من أهم أركان الدولة، مشيرا إلى أن مبادرة حياة كريمة شجعت الفلاح على الاستمرار في أرضه خصوصا وأن أهل الريف كانوا لا يشعرون بمعدلات التنمية التي تنفذها الدولة المصرية بباقي قطاعات الدولة المصرية، ولكن مؤخرا أصبح هناك توجه من القيادة السياسية والرئيس عبدالفتاح السيسي لتخصيص 700 مليار جنيه لتطوير حياة المواطنين بالمناطق الريفية وبالتالي مستوى الخدمات يكون جيدا، ويشعر المواطنون بالأمان والاطمئنان، وتزيد عملية الزراعة ومعدلات الإنتاج.

مبادرة حياة كريمة تستهدف تحسين دخل المواطنين

وأضاف متحدث الزراعة، في مداخلة هاتفية على شاشة «إكسترا نيوز»، أن مبادرة حياة كريمة تستهدف تحسين دخل المواطنين، وعندما يتم تحسين الدخل لدى السكان بالمناطق الريفية يعطيهم فرصة للتوسعات ومزيد من التنمية الزراعة، وكل هذا يعود بالنهاية لتحقيق أمن غذائي أكبر وتوفير كميات أكبر من القمح مستقبلا وفرص لزيادة جودة المنتج الزراعي والمنافسة الدولية، وأصبح لدينا طفرة حقيقية بمجال الإنتاج الزراعي؛ فكل محاصيل الخضر والفاكهة حدثت بها طفرة كبيرة جدا، وأصبح لدينا اكتفاء ذاتيا وأصبحنا نصدر ما يفيض للخارج، ما جعلنا الدولة الأولى على مستوى العالم في تصدير الموالح والفراولة والطماطم والبطاطس والثوم والبصل والعنب والعديد من المحاصيل الأخرى.

استمرار جهود الدولة لتطوير الزراعة

وأكد متحدث الزراعة، أن جهود الدولة المصرية مستمرة لتطوير الزراعة التي يكون لها مردود إيجابي جدا على العملية الزراعية، موضحا أن الدولة المصرية تستنبط أصنافا جديدة من التقاوي التي تعطي إنتاجا أعلى وتقاوم الآفات وتزرع في مناطق مختلفة، بجانب تطوير البحث العلمي، وعمل الدولة المصرية على رفع كفاءة الفلاح.