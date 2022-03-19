سعفان وآمنة يسلمان 40 عقد عمل لـ«قادرون باختلاف» ضمن «حياة كريمة»

قام محمد سعفان وزير القوى العاملة في إطار زيارته لمحافظة البحيرة ، والمحافظ هشام آمنة بتسليم 40 عقد عمل لـ«قادرون باختلاف»، وذلك فى إطار مبادرة «حياة كريمة» التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى لتوفير فرص عمل لائقة للشباب ولمتحدى الإعاقة، والفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا ودمجهم في المجتمع والاستفادة من قدراتهم .

في مستهل كلمته أكد الوزير أن الدولة المصرية والقيادة السياسية تولى اهتماما خاصا لـ"قادرون باختلاف"، وتسعى لتقديم كامل الرعاية والحماية لهم باعتبارهم شركاء المجتمع ، مشيرا إلى أن رؤية مصر 2030 تتضمن فى أهدافها تحقيق العدالة من خلال تحقيق المساواة في الحقوق والفرص، وذلك بحضور عثمان عبد الرسول مدير مديرية القوى العاملة بالبحيرة.

سعفان: حريصون على دعم «قادرون باختلاف»

وقال الوزير : إن «قادرون باختلاف» قضية مهمة تعمل الوزارة على تذليل كافة الصعاب التى تواجه أى خدمة تقدم لهم خاصة فرص العمل اللائقة، وفرص التدريب المهني، وتأهيلهم للقيام بدورهم الفعال في بناء المجتمع المصرى فى ظل قيادة سياسية واعية طالما حثت جميع المسئولين للقيام بمهامهم مع تلك الفئة على أكمل وجه مع الدعم المقدم من الدولة والمجتمع المدنى لتوفير الرعاية والحماية لها.

وأكد الوزير أن القيادة السياسية عندما أطلقت عام 2022 عاماً المجتمع المدنى فهى تشجع مؤسسات وشركات المجتمع المدنى على المشاركة الفعالة في كافة الأنشطة والمجالات التى تحتاج إلى التكاتف والتعاون بين الجميع ، مقدما كل الشكر والتقدير للمؤسسات والشركات التى تساهم فى توفير فرص العمل والتدريب ، فضلا عن المساهمات العينية والمالية التى تم تقديمها اليوم لذوى القدرات الخاصة.

وزير القوى العاملة: نجلم بمزيد من الدعم لرعاية ذوي القدرات

وقال الوزير إن ما تم تقديمه لذوى القدرات حتى الآن سواء من الدولة ومؤسسات المجتمع هو شئ عظيم جدا، ولكننا نحلم بالمزيد ونستطيع تحقيق خطوات أكبر فى رعاية ذوى القدرات، وتسهيل المعوقات أمامهم ومواجهة كافة الصعاب بالتعاون البناء بين الجميع .

وقال الوزير : إن الـ "قادرون باختلاف" دائما وابدا في قلب الدولة المصرية، وإن القيادة السياسية متمثلة في الرئيس السيسي تعطينا مثالا يحتذى به في التعامل مع هذه الفئة التي تستحق كل التقدير والاحترام لما لديهم من إرادة وإصرار على تحقيق النجاح.

تسليم 164 شهادة إتمام التدريب المهني بوحدة التدريب المتنقلة

وأشار الوزير إلي أن كل مسئولي الدولة يعملون في نفس الوقت بآلية متناغمة لتحقيق الرعاية للقادرين باختلاف وتمكينهم ودمجهم في المجتمع، مؤكدا انهم لديهم من العطاء والإبداع ما يفوق الآخرين في كثير من الأحيان.

ومن جانبه أشار المحافظ إلي أن البحيرة قدمت في الفترة من 2018 إلي نهاية فبراير 2022 8015 عقد عمل لـ "قادرون باختلاف"، مشيرا إلى أن الفترة القادمة ستشهد مزيدا من الرعاية لهم.

وفي إطار جولة الوزير قام بتسليم 164 شهادة اتمام التدريب المهني بوحدة التدريب المتنقلة علي مهن التفصيل والحياكة والتوصيلات الكهربائية والسباكة الصحية.

كما قام بتسليم 11 صاحب عمل شهادات تقدير لمساهمتهم فى توفير فرص العمل والتدريب لذوي الهمم والعزيمة.

وامتد التكريم ليشمل 14 من العاملين بوحدة العمالة غير المنتظمة، وبحوث العمالة ، بمنحهم شهادات تقدير علي جهودهم في رعاية هذه الفئة من العمالة.