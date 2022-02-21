اجتماع «الأعلى للجامعات الخاصة» خلال أيام ومقترح بتخفيض شروط الالتحاق

كشفت مصادر بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات الخاصة، أنه من المتوقع أن يعقد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبد الغفار، اجتماع المجلس الأعلى للجامعات الخاصة بحضور رؤساء الجامعات الخاصة، والدكتور محمد حلمي الغر أمين المجلس الأعلى للجامعات الخاصة، خلال الأيام القليلة القادمة، الاجتماع الدوري للمجلس، لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بنظام التعليم الجامعي.

مقترحات بتخفيض شروط الالتحاق

ذكرت المصادر، في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أنه من المتوقع أن يناقش المجلس عددا من الموضوعات أبرزها: انتظام العمل للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الجاري 2021 - 2022، التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا «كوفيد - 19»، التأكيد على ضرورة الالتزام بقرارات المجلس الأعلى لـ الجامعات الخاصة فيما يتعلق بإجراءات التنسيق والقبول، التأكيد على ضرورة الالتزام بالحدود الدنيا للقبول التي أقرها المجلس.

اقرأ أيضا الجامعات الخاصة: يحق للطالب التقديم عدة مرات للتنسيق الإلكتروني

وتابعت أن هناك عدد من الاقتراحات تقدم بها عدد من رؤساء الجامعات الخاصة للمجلس ليتم مناقشتها في اجتماع المجلس المقبل، تتمثل في السماح لخريجي الثانوية العامة 2019 بالالتحاق بكليات الجامعات الخاصة خلال العام الجاري، وتقليل عدد الاشتراطات الواجب توافرها في الطلاب للالتحاق كإجادة اللغة وعدد من الاختبارات وغيرها، بهدف مواجهة ضعف الإقبال الذي شهدته الجامعات الخاصة الفترة الماضية.

تشكيل مجلس الجامعات الخاصة

كان وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قد أعلن منذ أيام، عن صدور قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بشأن تشكيل مجلس الجامعات الخاصة، على أن يترأسه «عبد الغفار»، وعضوية كل من: أمين مجلس الجامعات الخاصة، رؤساء الجامعات الخاصة، أمين المجلس الأعلى للجامعات، أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، مستشاري الوزير في الجامعات الخاصة، رئيس مجلس أمناء جامعة 6 أكتوبر، رئيس مجلس أمناء جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب، رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، الدكتور محمد أيمن عاشور نائب وزير التعليم العالي لشؤون الجامعات، الدكتور يوهانسن عيد رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، أمين مجلس الجامعات الأهلية، الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، الدكتور محمود زكي رئيس جامعة طنطا، الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها.