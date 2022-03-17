لجنة بـ«الأعلى للجامعات» تتفقد طب الأقصر استعدادا لدخولها الخدمة

استقبلت جامعة الأقصر، اليوم الخميس، لجنة المتابعة بلجنة القطاع الطبي بالمجلس الأعلى للجامعات، والتي تكونت من الدكتور محمود عبد الفضيل أستاذ بكلية الطب بجامعة أسيوط وعضو لجنة التخطيط، والدكتور عبد الرحيم شولح نائب رئيس جامعة بنها الأسبق وعضو لجنة التخطيط بالقطاع الطبي، إذ عاينت كلية الطب بمدينة طيبة.

جاء ذلك في إطار متابعة وزارة التعليم العالي تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي للكلية، والنظر في استعداداتها لإدراجها ضمن كليات الطب البشري في التنسيق الإلكتروني خلال العام الدراسي الجديد.

ورافق الدكتور حمدي حسين نائب رئيس الجامعة والمشرف على كلية الطب، لجنة المتابعة بالقطاع الطبي بالأعلى للجامعات، في جولة تفقدية بكلية الطب، بحضور الدكتور محمد شحات، وكيل كلية الطب لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد عبدالله عباس، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وجمال السيد أمين عام الجامعة، والدكتور محمد رمضان، المدير التنفيذي لمركز المعلومات، ورؤساء الأقسام، وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم.

توفير أحدث المعدات والمعامل

استعرض نائب رئيس الجامعة والمشرف على كلية الطب، المقومات البشرية والمادية بالكلية، وما تضمه كلية الطب من تجهيزات عالية الجودة في سبيل إعداد طبيب على مستوى عال وذا خبرة من الناحية الأكاديمية والعملية أيضا، من خلال حرص الجامعة على توفير أحدث المعدات والمعامل التي تسهم في صقل المهارات الأكاديمية والعملية لدى طلاب الكلية.

والتقت اللجنة بأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بكلية الطب البشري بجامعة الأقصر، كما تفقدت اللجنة قاعات التدريس، والمعامل ومركز الاختبارات الإلكترونية، والشاشات التفاعلية، وفصول أليكس first communication simulator، والذي يساعد على التدريب الأولي للطلاب للتعامل مع المريض، فضلًا عن متابعة الأجهزة الحديثة التي تعمل طبقا للمواصفات القياسية العالمية.

تفقد المبنى الجديد لكلية الطب

وتابعت لجنة المتابعة بالقطاع الطبي بالمجلس الأعلى للجامعات، جولتها بتفقد المبنى الجديد لكلية الطب، والذي يتكون من أربعة طوابق، والمقرر الانتهاء من إنشائه، خلال الأشهر المقبلة، على أن تبدأ به الدراسة خلال العام الدراسي الجديد.

واستكملت اللجنة، اليوم، جولتها بتفقد غرف العمليات والأجنحة، والعيادات الخارجية وقاعات التدريب بمستشفى الكرنك الدولي، المقرر تدريب طلاب كلية الطب بالأقصر بها، وفقًا للبروتوكول المبرم بين جامعة الأقصر وهيئة الرعاية الصحية.