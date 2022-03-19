تركيا: روسيا ترفض لقاء الرئيس الأوكراني في الوقت الحالي

أعلنت تركيا منذ قليل، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أبلغها في وقت سابق، أنه لا يريد أن يلتقي نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي الآن، وفقا لما نشره موقع قناة العربية في نبأ عاجل.

زيلينسكي يطالب بوتين بمحادثات جادة

جاء ذلك في أعقاب طلب لـ الرئيس الأوكراني، وجهه إلى نظيره الروسي، طالبه خلاله بضرورة إجراء محادثات جادة بين البلدين لإنهاء حالة الحرب التي تشهدها البلاد منذ 24 فبراير الماضي، وفقا لـ«سكاي نيوز» عربية.

واشنطن تحرض أوكرانيا لرفض مطالب روسيا

وبدوره، قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، خلال مؤتمر صحفي، إن مطالب روسيا ضئيلة، وأن واشنطن تحرض أوكرانيا لرفض تلك المطالبت الناتجة عن المفاوضات بين البلدين، بحسب سكاي نيوز.