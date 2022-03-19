قديروف يرسل دفعة جديدة من المقاتلين الشيشان إلى أوكرانيا

نشر رئيس الشيشان رمضان قديروف، اليوم، مقطع فيديو، أظهر لحظات تدريب الكتيبة الجديدة من المتطوعين من بلاده، والذين سيشاركون ضمن الجنود الروس ضد أوكرانيا، مشيراً إلى أنهم وصلوا الأراضي الأوكرانية، وفقا لوكالة«روسيا اليوم»، حبث أعلن رئيس الشيشان منذ اللحظات الأولى دعمه الكامل للعملية العسكرية الروسية التي بدأتها موسكو منذ فجر الخميس الرابع والعشرين من فبراير الماضي.

قديروف: آلاف المواطنين يريدون الانضمام لإخوانهم في أوكرانيا

وقال الرئيس الشيشاني، عبر حسابه الرسمي في تطبيق «تليجرام»، إن جنوده يشاركون في العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا منذ البداية، ويكافحون ضد من أسماهم بـ «مسلحي الكتائب القومية»، لافتا إلى أن ألاف المتطوعين الآخرين من بلاده يطالبون بالذهاب لمساندة إخوانهم، على حد تعبيره.

وكان مقطع الفيديو الذي نشره الرئيس الشيشاني، يظهر النائب في مجلس الدوما الروسي عن الشيشان، آدم دليمخانوف، خلال كلمته للمقاتلين قبل ذهابهم إلى أوكرانيا للمقاتلة ضد القوات الأوكرانية والقوميين.

مساعد رئيس الشيشان على رأس ألف مقتل إلى أوكرانيا

وفي وقت سابق، أعلن قديروف، عن إرسال مساعد رئيس جمهورية الشيشان للشؤون الدفاعية علاء الدينوف، على رأس ألف مقاتل إلى أوكرانيا للانضمام إلى قوات الجيش الروسي، معربا عن أمله في أن ينفذ الدينوف تلك المهام الموكلة إليه، بحسب ما نشرته "سكاي نيوز" عربية.

وقال قديرونوف حينها، إن ذلك القائد الجديد هو قاتل متمرس، مؤكدا أنه قادر على اتخاذ القرارات الصحيحة في الأوقات المناسبة دون أي خسائر.

ويعد الرئيس الشيشاني أكثر الشخصيات إثارة للجدل خلال الحرب الروسية الأوكرانية، كما أن قواته المتواجدة بكييف والتي تتخطى الـ10 ألاف مقاتل، تعد الجبهة الأقوى في تلك الحرب، خاصة وأن روسيا تعتمد عليها في تلك الأنواع من المواجهات والتي تعرف باسم "حروب الشوارع" ، لذلك يتلقون عدة تدريبات عليها، وفقا لما نشرته صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية.

وبحسب الصحيفة الأمريكية، فإن قديروف والذي يواجه اتهامات وعقوبات دولية، بسب اتهامات بممارسته لأعمال مخالفة لحقوق الإنسان، يعد القائد الرئيسي لتلك القوات.